В КНР при пожаре на иностранном сухогрузе погибли 20 человек, пять пропали

Не менее 20 человек погибли, еще пять пропали без вести при пожаре на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи в китайском городе Циндао в провинции Шаньдун. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

По данным спасателей, пожар вспыхнул в четверг около 11:15 на верфи Китайской государственной судостроительной корпорации Qingdao Beihai Shipbuilding Co.

На борту судна в момент происшествия находилось в общей сложности 42 человека, 12 из них эвакуировали, пятерых пострадавших доставили в больницу. Их стояние оценивается как стабильное.

Пожар потушили спустя три с небольшим часа. К 17:30 обнаружены тела 20 из 25 человек, объявленных пропавшими без вести. Поиски еще пятерых человек продолжаются.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил ускорить работы по поиску пропавших без вести, незамедлительно начать расследование причин ЧП и привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Пекин, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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