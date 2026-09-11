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В США в грузе с капустой нашли почти тонну метамфетамина

В США провели спецоперацию, в ходе которой изъяли почти тонну запрещенного вещества метамфетамина. об этом сообщает Управление по борьбе с наркотиками (DEA).

Спецоперация проводилась в городе Макаллен штата Техас. Наркотик был спрятан в партии капусты. В общей сложности удалось изъять более двух тысяч фунтов (0,91 т) метамфетамина.

Отмечается, что в операции принимали участие сотрудники ФБР, таможенно-пограничная служба и американский пограничный патруль, а также департамент общественной безопасности штата Техас.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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