Белоруссия проведет проверку боевой готовности всей армии

Белоруссия планирует провести проверку боевой готовности всей армии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с военными.

В настоящее время по поручению главы государства уже проводится проверка артиллерийской бригады, до этого проверялась боеготовность танковых и мотострелковых подразделений.

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации. <...> Делаем всё, как будет в войне. Готовимся к войне, чтобы ее не было», – цитирует Лукашенко агентство БелТа.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что не собирается нападать на другие страны. По его словам, такие действия для Белоруссии были бы «смерти подобны». «Мы не собираемся ни на кого нападать, мы прагматики», – отметил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что Белоруссия не сможет выиграть конфликт с окружающими ее крупными государствами, поэтому начинать войну не имеет смысла. Однако власти обязаны защищать каждый сантиметр территории страны и обеспечивать безопасность населения.

Минск, Зоя Осколкова