ЕК одобрила 6,1 млрд евро на ракеты к Patriot, дроны и РЭБ для Украины

Еврокомиссия в пятницу согласовала выделение дополнительных 6,1 млрд евро для Украины на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в сообщении ЕК.

«Сегодня мы одобрили выделение 6,1 млрд евро на помощь Украине в закупке различной оборонной продукции», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметили в ЕК, благодаря этому решению Киев может также приобрести американские ракеты PAC-3 к системам противоздушной обороны Patriot, в которых она нуждается для защиты неба.

Финансирование предусмотрено в рамках кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро. Таким образом, с учетом нового транша в 2026 году Украине выделено на поддержку оборонного потенциала уже 28,3 млрд евро.

Напомним, в апреле Совет ЕС согласовал финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Кредит рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов. Страны ЕС одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро под гарантии бюджета Евросоюза в конце 2025 года.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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