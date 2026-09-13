У берегов Индонезии при крушении судна более 120 человек пропали без вести

В Яванском море в Индонезии терпит бедствие пассажирское судно. По предварительным данным, один человек погиб, еще более 120 числятся пропавшими без вести.

Virgo Transport 8 следовал из Сурабаи в Банджармасин. На борту находились 243 человека. Ночью связь с судном была потеряна. На поиски выдвинулся спасательный корабль.

Позже капитан сообщил о сильном крене, началась эвакуация. В настоящее время известно, что один человек погиб, еще один пострадал, 115 пассажиров удалось спасти. Еще более 120 числятся пропавшими без вести.

Предположительно, причиной аварии стали плохие погодные условия. Поисково-спасательная операция продолжается.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube