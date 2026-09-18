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Польский премьер Туск заявил о рекордных потерях ВСУ

Фото: glavcom.ua

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинская армия несет рекордные потери. По его словам, ВСУ могут попасть в катастрофическое положение предстоящей зимой.

«Наши украинские партнеры сообщили мне, что в последнее время число погибших и раненых в месяц достигло 27 тысяч. И это, конечно, рекорды», – цитирует выступление Туска в польском парламенте ТАСС.

По его словам, зима на Украине при такой тенденции «действительно может оказаться катастрофической».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявлял, что число потерь у ВСУ значительно опережает количество людей, которые поступают в войска в результате насильственной мобилизации и возвращения из госпиталей. По его словам, украинские войска ежемесячно теряют 8-12 тысяч человек.

Варшава, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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