Польская полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

В Польше задержан 55-летний гражданин России по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила полиция Нижнесилезского воеводства.

Россиянина заподозрили в совершении действий в интересах иностранных спецслужб, направленных против Польши, из-за фотографирования железнодорожной инфраструктуры. Мужчину задержали в тот момент, когда он снимал проходящие поезда и объекты железнодорожной инфраструктуры в городе Свидница.

Суд санкционировал арест задержанного на три месяца.

Варшава, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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