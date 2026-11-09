При пожаре в Китае погибли 14 человек

В Китае жертвами пожара в жилом комплексе стали 14 человек. Причины возгорания устанавливаются.
Пожар случился в городе Тайюань провинции Шаньси, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на компетентные органы.
Огонь вспыхнул в жилом комплексе Howard Johnson International Apartment. На место прибыли пожарные и сотрудники других экстренных служб.
По предварительным данным, 14 человек погибли, информация о пострадавших уточняется.
Правоохранительные органы устанавливают причину пожара.
Пекин, Зоя Осколкова
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