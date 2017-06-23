Итальянским ресторанам запретили держать омаров на льду

В Италии суд запретил ресторанам держать лобстеров на льду, прежде чем их приготовить. Судья удовлетворил иск защитников животных, которые посчитали, что нахождение в холодной среде омрачает последние минуты жизни омаров.

Во Флоренции группа борцов за права животных подала суд на владельца местного ресторана, который держал на льду лобстеров со связанными клешнями. Примечательно, что такой способ сохранения свежести морепродукта очень распространен. Однако Верховный кассационный суд Италии решил, что есть и другие способы держать омара живым, не причиняя ему физических страданий, передает The Telegraph.

Решение суда фактически приравнивается к полноценному закону и распространяется на всю Италию. Впредь лобстеров следует хранить в аквариумах, наполненных водой комнатной температуры и насыщенной кислородом.

Кроме того, ресторатор, проигравший «дело лобстеров», вынужден выплатить штраф в размере 5 тысяч евро за жестокое обращение с животными.

Рим, Зоя Осколкова

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