Генштаб ВСУ выступил с опровержением данных об увольнении главкома Сырского

Генеральный штаб вооруженных сил Украины выступил с опровержением появившихся в украинских СМИ данных об отставке Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

«Генерал Александр Сырский продолжает выполнять свои обязанности на должности главнокомандующего ВС Украины», – говорится в заявлении украинского Генштаба.

Как сообщалось ранее, на Украине разразился политический кризис после смены правительства страны и увольнения министра обороны Михаила Федорова. Согласно информации украинской прессы, последнее обстоятельство привело к расколу между сторонниками «инновационной войны» (технократами) и традиционным военным командованием во главе с генералом Александром Сырским. Зеленский объяснил, что был вынужден «выбрать одну из сторон», чтобы устранить конфликт.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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