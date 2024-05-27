В Сочи начали собирать майский чай

В Сочи начался сезон сбора майского чая. В 2024 году он стартовал позже обычного срока из-за погоды. Весной в регионе были перепады температуры и пыльные бури, уточняет «Вести-Сочи». Однако ожидается хороший урожай.

Как сообщают «Вести-Сочи», сбор чайного листа начинается рано утром. К обеду сборщики уже практически полностью выполняют дневную норму. За смену одна бригада собирает почти тонну сырья. Чтобы произвести килограмм чая, требуется четыре килограмма зеленого листа.

Отмечается, что чайные листья срезают при помощи специального комбайна. Он позволяет стричь куст ровно, собирая сырье в мешок. Чай ручного сбора считается элитным. Чаеводы срывают только верхушку побега с двумя молодыми листьями.

На предприятии чай проходит полный цикл обработки. Часть сырья станет черным чаем, другая – зеленым. Все зависит от технологического процесса. В 2024 году сочинские чаеводы намерены собрать за сезон, который длится с мая по октябрь, свыше 300 тонн чайного листа.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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