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Вторник, 10 сентября 2024, 13:24 мск

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В Сочи женщина погибла под колесами электрички

В Сочи женщина погибла под колесами электрички. ЧП случилось на станции Горный воздух. Как сообщает ЛОВД на транспорте по Сочи, машинист электропоезда Аэропорт Сочи – Лазаревская заметил женщину около железной дороги. Он несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда избежать не удалось. В результате наезда 59-летняя женщина погибла на месте.

По факту произошедшего проводится проверка, в рамках которой установят все обстоятельства случившегося. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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