В Сочи идут дожди

В Сочи с 16 по 22 сентября синоптики прогнозируют дожди – непогода затронет как побережье, так и горные районы, сообщает центр погоды «Фобос».
В прибрежной зоне курорта днем температура воздуха в течение всей недели будет колебаться от +21 до +25 градусов, на выходных столбик термометра ночью может опуститься до 17 градусов тепла. Дожди возможны каждый день, кроме понедельника и среды.
В горах Сочи осадки прогнозируют в течение всей недели. Температура воздуха до четверга будет держаться в районе +16 градусов, на выходных она упадет до 13 градусов тепла. Ночью прогнозируется около 7 градусов выше ноля.
По данным Гидрометцентра Краснодарского края, температура морской воды на курорте по-прежнему составляет +27 градусов.
Сочи, Елена Васильева
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