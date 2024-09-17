Купаться строго запрещено – в Сочи закрыты все пляжи

В Сочи в связи с сильным штормом закрыты все пляжи. Заходить в море категорически запрещено. По словам очевидцев, высота волн достигает полутора метров, что может быть смертельно опасно для купальщиков.

Кроме того, в связи с непогодой действует штормовое предупреждение. 17 сентября в районе Магри – Веселое над морем могут возникнуть смерчи, представляющие большую опасность. Все службы курорта переведены в усиленный режим работы, ситуацию контролирует оперативный штаб.

В условиях непогоды спасатели рекомендуют оставаться дома, закрывать окна и двери, отключить электроприборы и перекрыть газ. На улице нужно держаться подальше от зданий, автомобилей и других неустойчивых конструкций. В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Отметим, что дождь в Сочи продолжается вторые сутки, выпало уже порядка 30 мм осадков. В Центральном районе и на побережье локальный максимум составил 21 миллиметр осадков. Порывы ветра свалили несколько деревьев в Лазаревском районе Сочи, ведутся работы по ликвидации последствий.

Городская инфраструктура работает без сбоев. Все службы курорта функционируют в усиленном режиме.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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