В Сочи в шторм утонул очередной отдыхающий

В Сочи в штормовом море утонул очередной отдыхающий. Как сообщают очевидцы, трагедия произошла вечером 29 сентября на пляже Горный Воздух в Лазаревском районе.

По словам очевидцев, мужчина пошел плавать в море, на котором были сильные волны. Выйти из моря он не смог, видимо, захлебнулся. Спасателей на пляже не было, поэтому первую помощь утонувшему оказывала отдыхающая, которая была в тот момент на берегу. Прибывшая на вызов скорая помощь ничем помочь не смогла и констатировала смерть мужчины.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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