В Сочи молодой человек ночью упал с моста в реку

В Сочи на улице Конституции рядом с парком Ривьера ночью 30 сентября молодой человек упал с моста в реку.

На место происшествия были вызваны спасатели, до тех же пор помощь пострадавшему туристу из Московской области оказывал случайный очевидец происшествия.

Сообщается, что молодого человека спасателям пришлось вытаскивать из реки на носилках. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, переохлаждение. Молодой москвич госпитализирован.

Сочи, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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