Сочи опять затопило после ливней

В Сочи выходные выдались дождливыми. В результате выпадения большого количества осадков реки Херота и Мзымта вышли из берегов и затопили прилегающие улицы.

Как сообщают очевидцы, над морем в акватории Сочи в воскресенье наблюдались два смерча, еще один видели в Темрюкском районе. В Анапе выпал град диаметром в 2-3 см.

Серьезно подтопило улицы Сочи. Местные жители публикуют видео с водителями, которые пытались преодолеть подтопленные участки, но заглохли прямо посреди дороги.

Сочинские спасатели в течение выходных предупреждали горожан об ухудшении погодных условий. Личный состав МЧС переведен в режим повышенной готовности. соощает новостной портал «Кубань 24».

В Дагомысе на улице Делегатской под натиском стихии обрушилась кирпичная стена. В момент происшествия рядом никого не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Движение по федеральным трассам, подведомственным Управлению дорог «Черноморье» утром в понедельник идет в штатном режиме. В течение ночи наблюдались незначительные кратковременные подтопления на участке Адлер – Веселое, в районе Глубокой Щели камни осыпались на проезжую часть. Последствия были оперативно устранены дежурной бригадой. На ремонтных оползневых участках ситуация стабильная.

По данным синоптиков, дожди и сильный ветер сохранятся в регионе до 17 июня. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы с мобильного телефона по номеру 112.

Пляжи в Сочи и ФТ Сириус закрыты для купания до нормализации погоды, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Сочи, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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