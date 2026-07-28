В Сочи мужчина ночью залил монтажной пеной сирену

Сотрудники ФСБ и полиция пришли в Сочи к мужчине, который монтажной пеной испортил сирену.

Как сообщает в релизе, 38-летний местный житель повредил сирено-речевую установку, входящую в систему оповещения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, поводом для проверки стало сообщение, поступившее в отдел полиции Лазаревского района от оператора единой дежурно-диспетчерской службы. В нем говорилось о повреждении рупорной акустической системы, установленной на фасаде жилого дома на улице Мостовой.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции совместно с представителями ФСБ по Сочи установили предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 38-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания.

По версии следствия, подозреваемый из хулиганских побуждений залил монтажной пеной сирено-речевую установку в одну из ночей.

Следственное подразделение УВД по Сочи возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сочи, Елена Васильева