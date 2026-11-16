российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко

Шесть человек пострадали на Кубани после налета украинских БПЛА

Шесть человек пострадали на Кубани после налета украинских беспилотников.

Атака произошла в ночь на 16 ноября. Под прицелом, в числе прочего, оказался Северский район Краснодарского края. Как отметил глава муниципалитета Алексей Чеверев, работа ПВО продолжалась более пяти часов.

«Есть повреждения жилых домов в станице Северской. По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе ребенок», – пояснил Чеверев в «Максе».

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Отметим, что беспилотная опасность действовала на территории Краснодарского края с 23:43 15 ноября до 7:10 16 ноября.

Утром 16 ноября беспилотная опасность действует в Краснодаре. В связи с этим жителям рекомендуется оставить детей дома. Пропуск занятий будет считаться по уважительной причине. Необходимо предупредить классного руководителя или воспитателя.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Краснодарский край, Юг России, Россия,