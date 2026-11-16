Шесть человек пострадали на Кубани после налета украинских БПЛА

Шесть человек пострадали на Кубани после налета украинских беспилотников.

Атака произошла в ночь на 16 ноября. Под прицелом, в числе прочего, оказался Северский район Краснодарского края. Как отметил глава муниципалитета Алексей Чеверев, работа ПВО продолжалась более пяти часов.

«Есть повреждения жилых домов в станице Северской. По предварительной информации, шестеро пострадавших, в том числе ребенок», – пояснил Чеверев в «Максе».

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.

Отметим, что беспилотная опасность действовала на территории Краснодарского края с 23:43 15 ноября до 7:10 16 ноября.

Утром 16 ноября беспилотная опасность действует в Краснодаре. В связи с этим жителям рекомендуется оставить детей дома. Пропуск занятий будет считаться по уважительной причине. Необходимо предупредить классного руководителя или воспитателя.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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