Замминистра сельского хозяйства РФ проведет день в Кургане

10 ноября в Курган прибудет заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Известно, что у высокопоставленного московского гостя запланирована насыщенная деловая программа.
По данным инсайдеров, Лебедев примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.С. Мальцеву в честь 122-летия со дня рождения хлебороба, посетит ряд сельхозпредприятий, а также проведет совещания с представителями УФО на тему уборочной кампании – 2017.
Кроме того, одним из пунктов визита станет рабочее совещание с губернатором области Алексеем Кокориным.
Фото с официального сайта Министерства сельского хозяйства РФ
Курган, Служба информации РИА «Новый День»
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