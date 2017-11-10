Замминистра сельского хозяйства РФ проведет день в Кургане

10 ноября в Курган прибудет заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Известно, что у высокопоставленного московского гостя запланирована насыщенная деловая программа.

По данным инсайдеров, Лебедев примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Т.С. Мальцеву в честь 122-летия со дня рождения хлебороба, посетит ряд сельхозпредприятий, а также проведет совещания с представителями УФО на тему уборочной кампании – 2017.

Кроме того, одним из пунктов визита станет рабочее совещание с губернатором области Алексеем Кокориным.

Фото с официального сайта Министерства сельского хозяйства РФ

Курган, Служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 09.11.17

Зауралье и Казахстан: новый уровень сотрудничества. / В Курганской области снизилась смертность населения. / Курганец убил бомжа. «Просто так». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»