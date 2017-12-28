Операция «Алкоголь» будет идти в Зауралье все новогодние праздники

Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия, направленные на пресечение и выявление преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

За прошедшие сутки на территории Зауралья выявлено 45 правонарушений, из них 18 – по статьям КоАП 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам», 1 – по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 18 – по статье 14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена»; 6 – по статье 15.12 ч.4 «Производство или продажа товаров и продукций без соответствующей маркировки».

Из незаконного оборота изъято 867 литров алкогольной продукции: 38 литров этилового спирта, 829 литров готовой алкогольной продукции. Подобные мероприятия на территории Курганской области будут проходить в течение всех праздничных дней.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 28.12.17

В Кургане утвердили десятилетнюю программу развития социальной инфраструктуры. / За пьяную езду и гибель пассажира курганец получил 3 года зоны. / Пропаганду «зацепинга» в Зауралье признали незаконной. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»