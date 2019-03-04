Глава Белозерского района подал в отставку и возглавит «Курганводоканал»

Глава Белозерского района Виктор Терехин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Документ уже передан в думу. По информации «Нового Дня», Терехин сменит мэрию на место руководителя главного коммунального предприятия областного центра – ОАО «Курганводоканал». Соответствующее решение совет директоров общества 28 февраля.

Действующий генеральный директор «Кургапнводоканала» Борис Кошмар об этих изменениях еще не знает. Хотя, по его словам, он не прочь уволиться.

«Я на двух работах, все время приходится отпрашиваться (Кошмар – глава профсоюза «ЭнергоСоюз» и депутат думы Кургана – прим.ред.). Но сегодня-завтра это не произойдет», – сказал Борис Кошмар корреспонденту «Нового Дня».

Напомним, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 23 февраля с рабочим визитом посетил Белозерский район. В этот же день был принят ряд решений о дальнейшем развитии муниципалитета: ремонт школы в селе Рычково, четырех детских садов района, организация работы нового ФАПа, увеличение местного дорожного фонда и так далее.

Вероятно, за закрытыми дверями обсуждались и другие темы. Не исключено, что именно в ходе этой встречи глава Зауралья предложил Терехину стать директором «Курганводоканала», укрепив, таким образом, предприятие профессиональными местными кадрами.

Виктор Терехин закончил Курганское военно-политическом училище. В Белозерском районе он занимался сельским хозяйством. Сначала он был заместителем, а после исполнительным директором агрофирмы «Светлый Дол». В 2004 году избран депутатом Белозерской районной думы, в 2009 году стал первым заместителем главы района. 14 сентября 2014 года избран главой Белозерского района.

Терехин также руководил районным Управлением по финансово-экономической политике. В него входят структурные подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность бюджетных муниципальных учреждений, ЖКХ, формирование и исполнение бюджета района. То есть работа с «коммуналкой» и финансами для него не нова.

Стоит отметить, что активы «Курганводоканала» семь лет назад были сданы в аренду частной компании ОАО «Водный союз» (структурное подразделение Корпорации СТС). Водопроводные и канализационные сети были в изношенном состоянии. При этом, утверждали на предприятии, на протяжении 20 лет рост тарифа МУП «Курганводоканал» был ниже реальной инфляции, что привело его к упадку. И сдача имущества в аренду тогдашнему губернатору Олегу Богомолову показалась удачным решением, чтобы вытянуть «Курганводоканал». К тому же предприятие имело большие долги за электричество, и договор аренды был единственной альтернативой банкротству.

По его условиям, 49 лет «Водный союз», взяв на себя обязательства вкладывать инвестиции в имущество «Курганводоканала» (на 25 млрд рублей), должен обслуживать системы водоснабжения и водоотведения города, обеспечивать соответствующее нормам качество воды. Суммарно арендная плата за эти годы должна составить порядка 60 млн рублей.

Однако улучшений пока не видно: в городе постоянно происходят коммунальные аварии, нередко из кранов течет ржавая вода, даже сейчас из-за ремонтов на сетях закрыты две улицы в центре Кургана. А главным рефреном всех пресс-релизов, которые распространяет пресс-служба «Водного Союза» является фраза: «напомним, что на сегодня 76% водопроводных и 95% канализационных сетей имеют 100%-ый износ».

Курган, Служба информации

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