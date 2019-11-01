Путин поручил ФАС и Минэнерго пересчитать энерготарифы Курганской области

В Курганской области могут кардинально изменить метод формирования тарифов на электроэнергию. Как стало известно «Новому Дню», президент России поручил Минэнерго рассмотреть вопрос об отмене инвертированного капитала (так называемый метод RAB) в Зауралье.

Метод предназначен для того, чтобы модернизировать электросетевое хозяйство за счет инвестсоставляющей, заложенной в тариф, но на территории Курганской области его применение не приносит ожидаемого эффекта. В середине октября помощник президента Андрей Белоусов написал доклад Путину о признании целесообразным отмены RAB в регионе и применении иного метода регулирования, позволяющего снизить тариф.

Метод RAB действует в регионе с 2009 года. За 10 лет его применения, по подсчетам специалистов, энергокомпания СУЭНКО (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) получила дополнительно к выручке от операционной деятельности доход более 15 млрд рублей. Эти деньги должны были быть вложены в электросетевое хозяйство Курганской области (без учета дохода от технологического присоединения).

«Этого бы хватило, чтобы дважды заново отстроить электросетевое хозяйство Курганской области, – говорит источник в правительстве региона. – Но, по данным Минэнерго, в 2017 году инвестиционная программа СУЭНКО была исполнена лишь на 14,8%, что дает основания полагать о том, что инвестированный капитал, заложенный в тариф, по назначению в полной мере не расходовался».

Как в Курганской области при губернаторе Олеге Богомолове вводился метод RAB, «Новому Дню» напомнил экс-директор департамента промышленности Курганской области Алексей Симанов.

«Подчиненные Бикова и Боброва – топ-менеджеры «Курганэнерго» – тогда под метод RAB представили Богомолову инвестпрограмму по повышению энергобезопасности региона, в которую можно было «вшить» затраты и любые цифры. Ни Богомолов, ни директор департамента цен и тарифов не понимали, о чем вообще идет речь и какие меры должны поддержать надежность внутрирегиональной энергосистемы. Понимали только сами энергетики, которые вписывали в эту программу все, что считали нужным. Никто их не контролировал. Цифры не анализировались», – рассказывает Симанов.

Следующий губернатор – Алексей Кокорин, предполагает Симанов, также подписывал энергоолигархам любые документы, вообще не вникая в суть вопросов.

Возможно, этим можно объяснить, что текущий период применения RAB (с 2018 по 2023 год) установлен с многочисленными нарушениями законодательства об энергетике. Информацией об этом располагает руководитель ФАС России Игорь Артемьев. Анализируя ситуацию, эксперты также выяснили, что предыдущее руководство Курганской области согласовало «СУЭНКО» размер инвестированного капитала в сумме 33,7 млрд рублей, то есть в 8,5 раз больше инвестированного капитала, согласованного в предыдущие периоды с ФСТ России. В тариф заложен возврат дохода от инвестирования капитала в размере 2 млрд рублей ежегодно.

В результате применения метода RAB тариф на услуги по передаче электроэнергии для потребителей ПАО СУЭНКО в Зауралье в средневзвешенном значении по уровням напряжения составляет 2,4 руб/кВтч, что на 35% выше среднероссийского показателя и на 41,8% выше средневзвешенного значения по уральскому федеральному округу.

В экономически слабом регионе самые высокие тарифы в УрФО. Они тормозят развитие экономики, повышают социальную напряженность, отпугивают инвесторов, делают бизнес неконкурентоспособным. Из бюджета региона вымываются огромные деньги и все это в конечном итоге сказывается на качестве жизни курганцев.

«Вот такой эффект от исполнения инвестпрограммы. У Бикова и Боброва гражданство же Австрии, если ничего не изменилось. И там они купили деревеньку. А чтобы жить в австрийской деревеньке, нужны хорошие денюжки. Бюджету Зауралья остался только ущерб, который исчисляется миллиардами. И бизнес Зауралья задыхается от наших тарифов», – говорит Симанов.

«Новый День» уже писал о реакции бизнесменов Зауралья на разговор Владимира Путина с курганским губернатором Вадимом Шумковым, когда президент России подчеркнул разрыв между тарифами для курганской промышленности и тарифами для бизнес-сообщества в УрФО и в России. Известный курганский промышленник, председатель совета директоров ОАО «Кургандормаш» Сергей Муратов тогда заявил, что с такими тарифами курганская продукция теряет свою конкурентноспособность.

С ним согласны профучастники энергорынка, которые однако, просят не называть их имен.

«Полагаю, получение завышенных доходов от RAB является бизнес-моделью Боброва и Бикова во всех территориях присутствия их компаний. Просто в дотационной Курганской области это особенно бросается в глаза, сильно бьет по жителям и бизнесу», – говорит источник в финском концерне «Фортум».

В «дочке» Россетей – компании «Тюменьэнерго» добавляют, что высокие тарифы на электроэнергию в Зауралье объясняются еще и режимом вынужденной генерации по теплу.

«Компании, подконтрольные Бикову и Боброву в Курганской области генерируют и тепло, и электроэнергию. Имея лоббистские возможности они создают условия для того, чтобы без их тепла регион обойтись не мог, – делится мнением источник в «Тюменьэнерго». – С 2013 года собственники ТЭЦ-1, которая является основным источником теплоснабжения Кургана, грозятся вывести объект из эксплуатации. Из-за этого прежняя власть согласилась на режим «вынужденной» генерации по теплу. Стоимость электроэнергии в итоге получается сильно завышенной, она не сопоставима с тарифами других генераторов».

Переплата за ресурсы для дотационной Курганской области оказывается весьма ощутимой. Так, тариф на электроэнергию для бюджетных учреждений и малого и среднего предпринимательства в Зауралье на 40-50% выше чем в других субъектах РФ. Тариф на теплоснабжение в Кургане – 2000 руб/Гкал. Это на 20% больше, чем в сопоставимом по численности и схожем по схеме теплоснабжения населения Оренбурге.

Вопрос об отмене RAB в Курганской области сейчас изучается в ФАС, однако есть опасения, что он может быть решен не в пользу региона. Ресурсы энергоолигархов позволяют им лоббировать свои интересы на уровне антимонопольной службы. Как сообщают источники, среди высокопоставленных монопольщиков есть люди, способные помочь Бикову и Боброву сохранить сегодняшние позиции. Как говорит собеседник агентства, речь, возможно, может идти о заместителе руководителя ФАС России Виталии Королеве. Именно он согласовывал RAB в Курганской области.

Курган, служба информации

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