Коммунальная компания Бикова и Боброва может сорвать важный нацпроект в Кургане

Курганская коммунальная компания «Водный союз» (контролируется энергетиками Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) отказывается работать над проектами в рамках федеральной программы «Чистая вода». Об этом 5 ноября на совещании в областном департаменте строительства заявил руководитель коммунальной компании Владимир Овсянников.

«У нас в компании для этих целей деньги не предусмотрены», – заявил Овсянников. При этом ранее коммунальщики рапортовали о начале работ над техзаданием для проектировщиков, отсутствие средств их не смущало. Особенно стоит отметить, что, несмотря на финансовый дефицит, компания нашла 50 тыс. рублей, чтобы предложить их местным телевизионщикам за сюжет о том, что у «Водного союза» нет денег.

В техзадании для телеканала говорится, что в 2019 году Курган не заплатил «Водному союзу» городскую субсидию. «В рамках соглашения по предоставлению субсидии закуплено материалов и проведено работ на сумму 180 млн рублей. При этом из предусмотренных 230 млн городских субсидий мы получили только 150 тыс. рублей», – сообщается в заявке на телесюжет за подписью Овсянникова. Заказчик сообщает, что ему нечем платить поставщикам, нет денег на зарплату. А в таких условиях возможности компании реагировать на аварии и поддерживать сети в рабочем состоянии резко снижаются.

Овсянников умалчивает о том, что в рамках договоренностей с предыдущим руководством области структура Бикова и Боброва должна была заплатить в казну те же 200 млн рублей в виде налогов, чтобы Курган смог перечислить ее обратно бизнесменам в виде субсидии. Но этого не было сделано.

«Энергетики обещали увеличение налоговых выплат в бюджет региона, чтобы тот мог субсидировать ремонты водных сетей. То есть, по сути, средствами налогов, которые компания и так должна была платить, она планировала улучшать свое же имущество. Но обещание не сдержала, – замечает представитель администрации города. – При этом соглашение о допналогах было устным, а вот о субсидии – письменным. Полагаю, что в этом году они намеренно идут с отставанием по налогам по отношению к прошлому году примерно на ту же сумму – на 192 млн рублей».

Демарш «Водного союза» объясняется, скорее всего, тем, что регион на сегодняшний день отказал компании в утверждении инвестиционной программы в размере 846 млн рублей. «Водный союз» заявил, что именно столько ему нужно на разработку проектной документации очистных сооружений и водоводов в рамках программы «Чистая вода».

Эти расходы коммунальщики намеревались возместить через субсидии из бюджета области. Но сумма и ее обоснованность вызвали вопросы у чиновников. По мнению ряда экспертов, стоимость подобной проектной документации составляет не более 40-70 млн рублей, что ранее в переговорах подтверждалось представителями «Водного союза».

«На программу «Чистая вода» в Курганской области в рамках нацпроекта выделяют 2 млрд рублей. Чтобы получить эти деньги регион должен предоставить проектно-сметную документацию по реконструкции и модернизации объектов. Подготовкой этого проекта и занимался «Водный союз», который эксплуатирует очистные сооружения и водоводы. Реализация федеральной программы «Чистая вода» стартует уже в 2020 году. И, по сути, «Водный союз» в последний момент поставил ее под угрозу срыва», – сказал глава Кургана Андрей Потапов и добавил, что это похоже на шантаж.

Первые негативные сигналы от энергетиков пошли еще в мае текущего года. Сразу после того, как власти Курганской области отказались согласовывать «Водному союзу» повышение тарифа на воду на 40 процентов (такой рост дает коммунальщикам дополнительный доход в размере 350 млн руб. в год).

В этих 40 процентах нет инвестиционной программы. Кроме того, расходы по мнению экспертов департамента госрегулировния цен и тарифов Курганской области, сильно завышены. Исключительно путем увеличения сумм операционных расходов, что было сделано с нарушением методики расчета тарифа.

«ФАС России установлен предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги – 3,6%, поэтому тариф не может быть увеличен более чем на эту величину. А платить им межтарифную разницу в виде безвозвратной субсидии в 350 млн в год по примеру соседних экономически сильных Тюменской области и ЯНАО, дотационная Курганская область не в состоянии, – говорит глава департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. – Кроме того, у нас нет уверенности в том, что тарифы, заявленные энергетиками на 2020 год, обоснованы. Кстати, за все предыдущие годы при утверждении тарифов на воду они ни разу не заявляли, что их расходы превышают доходы. То есть у них нет оснований заявлять, что они в 2020 году понесут расходы на 350 млн больше, чем в 2019 году».

Напомним, что «Водный союз» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Кургане, пользуясь муниципальным имуществом на правах аренды с 2013 года. Арендная плата ими не уплачивалась, хотя по договору составляет 30 млн в год. Якобы энергетики авансом заплатили за аренду на 17 лет вперед в счет погашения задолженности «Курганводоканала» (собственник системы водоснабжения Кургана) перед кредиторами. Однако подтверждающие это документы «КВК» чиновникам показать отказался.

«Не исключено, что долг вообще был накручен искусственно, а затем в зачет по нему было получено имущество города. Человек энергетиков работал в водоканале, одновременно являясь депутатом городской думы. То есть один в трех лицах представлял сторону арендатора, арендодателя и городскую власть. Странно, что никого такая аффилированность ранее не заинтересовала», – комментирует представитель местного бизнес-сообщества. Он отмечает, что повышение тарифа на воду на 40% в Кургане, где уже действуют самые высокие тарифы в УрФО на электроэнергию и тепло, добьет бизнес и разгонит всех потенциальных инвесторов.

Кроме того, в договоре между городом и «Водным союзом» не был обозначен график внесения инвестиций, а они должны составить аж 25 млрд рублей. Как следует из текста документа, «Водный союз» может вложить деньги в любое время, то есть даже в последний день срока действия договора – в 2061 году. До сих пор никакой инвестиционной программы по реконструкции сетей у компании нет. Износ инфраструктуры составляет 90%. На предложение города конкретизировать план инвестиций «Водный союз» ответил отказом.

При этом даже если энергетики будут что-то модернизировать, то все неотделимые улучшения, согласно договору, останутся в собственности «Водного союза», несмотря на то, что любые капительные вложения компания осуществляет за счет либо тарифного, либо бюджетного источников. Такие условия по непонятной причине им подписал один из бывших замов мэра Кургана.

«Контролировать ремонт при отсутствии инвестпрограммы сложно. Постепенно коммунальщики забирают сети себе в собственность, заявляя, что каким-то образом их улучшили, в том числе без вскрытия земляного полотна. При этом актов приемки неотделимых улучшений нет. Местные жители вообще считают, что многочисленные раскопки на одних и тех же местах – лишь фикция, позволяющая списывать расходы на якобы осуществляемые ремонты», – говорит источник в департаменте строительства и ЖКХ Курганской области.

Напомним, структуры, подконтрольные Артему Бикову и Алексею Боброву, владеют курганскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. На территории Зауралья работают аффилированные с энергетиками «Современные коммунальные системы», ЕРЦ «Прогресс», энергосбытовая компания «Восток», СУЭНКО, а также, «Водный союз».

Решение о передаче имущества «Курганводоканала» структуре Бикова и Боброва было принято еще при губернаторе Олеге Богомолове. Следующий глава области – Алексей Кокорин – в экономику не вникал и оставил кабальный договор в силе. Он же дал энергетикам право заниматься мусором.

Когда же область возглавил Вадим Шумков и новая команда губернатора попыталась выяснить фактическую стоимость услуг, оказываемых региону коммунальным монополистом, энергоолигархов это не устроило. В мае после того, как Алексей Бобров не получил от Вадима Шумкова положительного ответа на просьбу о финансовой поддержке и о разовом росте тарифа на воду, он заявил, что больше не намерен продолжать конструктивное общение.

Ситуация усугубилась после того, как Шумков попросил у президента России Владимира Путина помощи в реализации мероприятий по снижению энерготарифов. Сразу после выборов подконтрольные Бикову и Боброву СМИ начали медиакампанию против руководства области, в ежедневном режиме публикуя негативные новости об экономической и политической ситуации в регионе.

Курган, служба информации

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