Мэрия Кургана обвинила коммунальщиков в демарше, из-за которого город может лишиться чистой воды

Глава Кургана Андрей Потапов заявил, что компания «Водный союз» срывает участие города в федеральной программе «Чистая вода». Программа подразумевает модернизацию объектов водного хозяйства для того, чтобы у людей была чистая питьевая вода. Предприятие «Водный союз» должно было подготовить проектную документацию по реконструкции, чтобы город получил федеральное финансирование в 2020 году. Речь идет о двух млрд рублей из федеральной казны. На эти средства городские власти рассчитывали сделать ремонт водозабров и построить вторую нитку городского водопровода. Часть этих объектов и должны были запроектировать коммерсанты. Однако в последний момент они отказались.

По словам г-на Потапова, обязательства «Водного союза» по созданию проектно-сметной документации были закреплены планом модернизации водного хозяйства Кургана, который согласовала сама компания, администрация города и «Курганводоканал».

Но 5 ноября 2019 года на совещании в областном правительстве исполняющий обязанности директора «Водного союза» Владимир Овсянников сообщил, что проект реконструкции они не делают. До этого момента предприятие сообщало, что готовит ПСД. По озвученной вчера версии руководителя «Водного союза», на документацию нужно 846 млн рублей, эту сумму компания запросила у властей, из бюджета. Письмо с просьбой включить бюджетное финансирование в инвестицонную программу предприятия находится в администрации Курганской области. Специалисты изучают его, сообщила начальник отдела производственных и инвестиционных программ департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Спицына.

По данным г-на Потапова, такая постановка вопроса нарушает ранее достигнутые договоренности: «Мы в корне не согласны с этим, так как речь шла о том, что «Водный союз» делает проекты за собственные средства».

Глава города также добавил, что «Водный союз» уже получает через конкурс субсидии на обновление сетей из городского бюджета.

В 2017 году в бюджете была запланирована сумма в 150 млн рублей, «Водный союз» выполнил мероприятия на общую сумму 57 млн рублей. В 2018 году в бюджете также закладывали сумму в 150 млн рублей для субсидии, но «Водный союз» подтвердил и соотвественно получил 131 млн рублей. В 2019 году в бюджет заложили 230 млн рублей на субсидию. По данным на 1 ноября 2019 года «Водный союз» подтвердил работы только на 15 млн рублей. Бюджет начал компенсировать эти расходы и выделил 150 тыс. рублей, остальные средства город обещает отдать после наполнения бюджета налогами.

При этом мэр города Андрей Потапов заметил, что люди часто недовольны ремонтами, которые проводит «Водный союз». Дело в том, что они проходят в одних и тех же местах. «Как будто копают в одном и том же месте, только чтобы списать средства», – озвучил опасения горожан мэр.

Мэрия разочарована тем, что сами коммунальщики не говорят, сколько своих средств они готовы вложить в модернизацию водного хозяйства Кургана.

Сейчас компания арендует сети у «Курганводоканала». По договору аренды «Водный союз» должен отремонтировать и модернизировать инфраструктуру на 25 млрд рублей до 2061 года. Графика выполнения этих работ и источника их финансирования до сих пор нет. «Водный союз» не предоставляет чиновникам план модернизации, поскольку считает, что за нее должны заплатить граждане. Рост тарифа для обеспечения инвестпрограммы должен составить 40 процентов.

С этим тезисом глава Потапов также не согласен. «Это недопустимо, так как повышение тарифа не только вредит экономике, но и серьезно отражается на благосостоянии жителей», – резюмировал мэр.

Компания «Водный союз» входит в холдинг «Корпорация СТС», который контролирует и другие коммунальные предприятия Кургана. В частности, компанию «Курганэнерго».

«Водный союз» в среду 6 ноября, отказался давать комментарии по поводу подготовки проектно-сметной документации и программы ремонтов, потребовав письменный запрос. Редакция отправит его, как только будет получен ответ, мы его опубликуем.

Курган, служба информации

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