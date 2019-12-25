Схемами курганского «Водного союза» Бикова и Боброва займутся силовики

Компания «Водный союз» годами нарушала договор об аренде водопроводных и канализационных сетей города, а владелец имущества – предприятие «Курганводоканал» (принадлежит муниципалитету) – упорно этого не замечало, поскольку контролировалось арендатором. На днях эту странную дружбу прервала контрольно-счетная палата Кургана. Орган провел проверку отношений между «Водным Союзом» и КВК и пришел к неутешительным выводам.

Как рассказал источник «Нового Дня» в администрации города, аудит был инициирован Андреем Потаповым. После заявления «Водного Союза» о необходимости поднять тарифы на воду на 40% мэр всерьез решил изучить деятельность коммунальщиков, с которыми почти 8 лет назад был заключен кабальный договор об аренде водопроводно-канализационного хозяйства. Первое, что выяснили проверяющие – у муниципального КВК и частного «Водного союза» (контролируется бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым) один главный бухгалтер на двоих, что создает репутационные и коррупционные риски.

Возможно, именно это обстоятельство позволило «Водному союзу» допустить серьезную задолженность по договору аренды. На 1 декабря 2019 года она составила боле 20 млн рублей. При этом штрафные санкции в виде пени за просрочку с арендатора не взыскивались.

Кроме этого, с 2012 года арендная плата собственником ни разу не индексировалась, хотя договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы.

Крайне скудными и сомнительными можно назвать не только арендные платежи «Водного союза», но и его вложения в модернизацию и реконструкцию сетей. Согласно конкурсной заявке компания планировала выделить на эти цели в 2013-2018 годах 722 млн рублей.

За это время «Водным союзом» были представлены и согласованы с «КВК» некие отчеты о реализации долгосрочной программы модернизации на сумму 359 млн рублей. Это 50% от средств, предусмотренных в заявке на 2013-2018 годы или 1,4% от 25 млрд рублей, которые согласно договору «Водный союз» должен вложить в развитие сетей за весь период аренды.

Также проверяющие выявили нарушения выполнения производственных программ в части несоблюдения объемов работ.

«Ежегодное исполнение по отчетам, представленным «Водным союзом» и согласованным с «Курганводоканалом», составляло от 34% до 92%, что в среднем составляет 55% ежегодно от запланированного в производственной программе», – говорится в отчете контрольно-счетной палаты.

Стоит отметить, что все эти отчеты утверждал директор «КВК» Борис Кошмар – экс-депутат и бывший сотрудник «КГК» (Курганская генерирующая компания, как и «Водный союз» контролируется Биковым и Бобровым). По этой причине отчеты, подписанные Кошмаром, вызывают большие сомнения, но проверить реальность якобы выполненных работ сейчас уже не представляется возможным.

Глава Кургана Андрей Потапов готовится передать материалы проверки контрольно-счетной палаты силовикам.

Напомним, водопроводно-канализационное хозяйство Кургана было отдано структурам Артема Бикова и Алексея Боброва в период губернаторства Олега Богомолова в 2012 году. Когда происходила фактическая передача сетей от МУПа «Курганводоканал» к частникам, муниципальное предприятие также возглавлял ставленник энергоолигархов – депутат гордумы Павел Кожевников, бывший сотрудник ОАО «Курганские городские энергетические сети» (контролировалось энергетиками).

Договор аренды, по которому компании «Водный союз» (контролируется Биковым и Бобровым) в 2012 году на 49 лет достались сети, составлен очень хитро. Так, например, не прописаны срок и источники вложения инвестиций, то есть никто не может запретить арендатору внести деньги в самом конце – в 2061 году.

Все неотделимые улучшения, которые якобы производит «Водный союз», он должен продать Кургану по окончанию срока аренды. Но, как выяснилось, сделки уже проходили. Так, в ноябре 2016 года бывший замглавы Кургана Святослав Рудаев без согласования с главой города провел совет директоров «Курганводоканала», который одобрил признание и покупку неотделимых улучшений на сумму 106 млн рублей. Сами работы при этом никто не видел, – говорят в мэрии. А практически сразу после того, как о сделке стало известно Андрею Потапову, Рудаев уволился.

Больше «Водный союз» ничего городу не продавал, наоборот, с 2017 по 2019 год, по словам Андрея Потапова, компания забрала себе в собственность сети на сумму 200 млн рублей. Проверить обоснованность передачи неотделимых улучшений в собственность частника не представляется возможным.

За семь лет «Водный союз» ни разу не смог утвердить инвестиционную программу на модернизацию и развитие сетей. «Компания намеренно формировала программу без указания источника финансирования и получала отказ в связи с нарушением закона», – говорит источник в руководстве администрации Кургана.

Подводя итог, можно сказать, что «Водный союз» не исполнил обязательство по инвестированию в сети 25 млрд рублей, хотя именно этим обосновывалось заключение договора.

«Неисполнение обязательства по инвестированию свидетельствует о признаках совершения притворной сделки, поскольку при тех же условиях, при которых работает «Водный союз» могло работать ОАО «КВК» с той разницей, что неотделимые улучшения остались бы в собственности города Кургана», – говорят специалисты департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

Эти обстоятельства не помешали «Водному союзу» этой осенью потребовать разово поднять тариф на воду и канализацию на 40 процентов. Но даже в этих 40 процентах не заложена инвестка. Кроме того, расходы, по мнению экспертов дептарифов, завышены без соблюдения методики расчета тарифа исключительно путем увеличения сумм операционных расходов на якобы многочисленные ремонты.

Получив закономерный отказ от представителей города и области «Водный союз» фактически признался в нежелании работать над проектами в рамках федеральной программы «Чистая вода». Курганские власти, уставшие от кабального договора с несуществующими инвестициями, вздохнули с облегчением и нацелились на реализацию федерального проекта без участия Бикова и Боброва.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 25.12.19

Главные решения, реформы и поступки Шумкова: как за год изменилась Курганская область. / В Кургане из-за новогодней елки автомобилистам перекроют центр города. / Курганские промышленники и общественность пожаловались Путину на высокие энерготарифы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»