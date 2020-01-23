«Водный союз» ставит ультиматум курганским властям из-за спора по канализационным тарифам

Ресурсоснабжающая компания «Водный союз» официально отказалась обслуживать канализацию в Варгашах, где проживает более 9 тыс человек. Поставщик сворачивает канализационную деятельность на территории, ссылаясь на убыточность проекта, отсутствие тарифа и обвиняет в этом региональное правительство. Кабмин Курганской области ответил: арендатор сетей пытался зафиксировать в новом тарифе несуществующие услуги, которые пришлось бы оплачивать населению. Более того, ранее ресурсоснабжающую компанию все устраивало и коммунальщики не жаловались на убытки.

В четверг, 23 января, генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников выступил с официальным заявлением, которое размещено на сайте компании.

«В связи с тем, что в конце 2019 года департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил тариф на водоотведение в п. Варгаши, АО «Водный Союз», отвечавший за этот вид деятельности, вынужден ее прекратить. С 30 января 2020 года прием и перекачка стоков в Варгашах больше не входит в обязанности «Водного Союза» и не находится в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Водоснабжение поселка пока будет осуществляться в прежнем режиме», – сообщается на сайте «Водного союза».

Г-н Овсянников уточнил, что работа прекращается из-за отсутствия тарифа и «ранее убыточной деятельности». И компания просто не имеет возможности продолжить в Варгашах работу по водоотведению. «Администрация поселка о нашем решении была проинформирована заблаговременно», – отметил генеральный директор АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

Отметим, компания «Водный союз» несколько лет назад взяла в аренду варгашинские сети водоснабжения и водоотведения и до сегодняшнего дня имеет статус гарантирующего поставщика в поселке Варгаши. Соответственно, в одностороннем порядке расторгнуть договор на обслуживание сетей водоотведения компания не имеет права – это просто запрещено законом.

В областном правительстве сложившуюся ситуацию оценивают иначе. И кабмин Зауралья не просто так ограничил коммунальщикам тарифный рост.

«Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области не утвердил тариф на водоотведение для компании на 2020 год в связи с тем, что тариф предполагает расходы на очистку сточных вод. Фактически в посёлке Варгаши такие услуги не оказываются – в муниципальном образовании нет очистных сооружений», – прокомментировали «Новому Дню» в региональном департаменте цен и тарифов.

Руководство «Водного союза», выступая с громкими заявлениями, эту тему обходит. Умалчивает топ-менеджмент ресурсоснабжающей компании и о том, что все это время облправительство пыталось урегулировать вопрос.

«Правительство Курганской области для разрешения проблемного вопроса предложило компании «Водный союз» заключить договор гражданско-правового характера с администрацией на отведение жидких бытовых отходов (ЖБО) . Это не регулируемый государством вид услуги. Отведение ЖБО отличается от водоотведения тем, что в первом варианте не предусмотрена очистка сточных вод. В рамках такого договора «Водный союз» мог бы продолжать свою деятельность», – прокомментировали в пресс-службе курганского губернатора.

Коммунальщики предложенный вариант изучили и предложили свою версию: они согласны обслуживать канализацию Варгашей по предложенной схеме, но задорого. «Стоимость, которую обозначила компания «Водный союз» для такой услуги, в два раза превысила действующий в 2019 году тариф на водоотведение. Это не позволило урегулировать вопрос», – уточнили в облправительстве.

Ультимативное заявление «Водного союза» выглядит как шантаж: либо тарифы, которые выгодны компании, либо населенный пункт, где проживает более 9 тыс человек, остается без канализации.

И у коммунальщиков есть туз в рукаве. За те годы, пока компания обслуживала территорию, «Водный союз» стал в Варгашах «канализационным монополистом». Арендатор сетей, получая плату от населения по тарифу, построил пять канализационно-насосных станций в посёлке. Сейчас они являются собственностью компании. Без них оказание услуг по водоотведению и по отведению ЖБО невозможно.

Кстати, монополизируя канализационную систему Варгашей, «Водный союз» до сегодняшнего момента ни разу не заявлял об убыточности своей деятельности в Варгашах. Об этом глава «Водного союза» Овсянников сообщил только сегодня. В региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов «Новому Дню» подтвердили, что «Водный союз» ранее не сообщал об убытках, которые получает в рамках деятельности в посёлке Варгаши. Хотя обязан был это сделать, если таковые были.

После серии безрезультативных переговоров с коммунальщиками, правительство Курганской области не намерено пересматривать тариф в пользу «Водного союза» и включать в него несуществующие услуги.

«Правительством Курганской области предпринимаются меры для урегулирования вопроса, ситуация находится на контроле. Прорабатывается вопрос строительства очистных сооружений в посёлке», – резюмировали в пресс-службе курганского губернатора.

Отметим, что руководство «Водного союза» не первый раз выступает с громкими заявлениями и настаивает на повышении коммунальных тарифов. Ранее г-н Овсянников заявлял, что тариф на воду для жителей Кургана должен повыситься сразу на 40%. Топ-менеджер объяснял это плачевным состоянием комплекса водоснабжения и водоотведения столицы Зауралья.

Вместо этого тарифы для водоснабжающей компании, которой много лет назад взяла в аренду сети Зауралья, на 2020 год были снижены. Снижение произошло в ряде муниципалитетов, включая Курган (тариф на водоснабжение был снижен на 6,2%). В сегодняшнем заявлении глава «Водного союза» открыто заявил, что понижение тарифов невыгодно компании и поставщик несет убытки. «Это дополнительно увеличит убытки предприятия на 50 миллионов рублей в год, – заявил г-н Овсянников.

Напомним, «Водный союз» – один из коммунальных активов, который контролируют энергоолигархи Алексей Бобров и Артем Биков. В Зауралье им также подконтролен энергетический комплекс.

Непосредственно в Кургане «Водный союз» в 2012 году при экс-губернаторе Богомолове стал арендатором водопроводных и канализационных сетей города, а владелец имущества – муниципальное предприятие «Курганводоканал».

Как сообщал «Новый День», арендатор , заявляя о необходимости повышения тарифов, не выполняет взятые на себя обязательства и в полной мере не исполняет пункты долгосрочной программы модернизации водно-канализационной системы столицы Заралья.

Курган, служба информации

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