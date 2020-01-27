Энергоолигархи Биков и Бобров начали войну за тарифы В Курганской области

Глава Курганской области Вадим Шумков, первый из уральских губернаторов поставивший под сомнение справедливость тарифов в ЖКХ, стал врагом №1 для энергетиков. В конце декабря 2019 года региональные чиновники понизили тарифы на тепло, воду и электроэнергию. Цена на электричество вскоре будет снижена дополнительно, поскольку выяснилось, что энергетики незаконно внесли в тариф 127 млн рублей на управленческие расходы. В ответ коммунальные структуры, начавшие терять сверхприбыли, организовали на правительство Курганской области информационное атаку при помощи подконтрольных СМИ, псевдообщественников и представителей штаба Навального.

Все начинается с мусора

До прихода в Курганскую область Вадима Шумкова ее «хозяевами» считались уральские энергоолигархи, бенефициары Корпорации СТС Алексей Бобров и Артем Биков. Под их контролем находится фактически весь коммунальный рынок Зауралья, в руках Бикова и Боброва генерация, теплоснабжение, электроэнергия, водоканал. Тарифы монополистов называют самыми высокими в УрФО, они повышают социальную напряженность, душат экономику и вымывают колоссальные деньги из бизнеса.

Новая команда, пришедшая в правительство в конце 2018 года, первым делом расторгла соглашение с мусорным регоператором (подконтрольная Бикову и Боброву «Компания «Рифей» хотела повысить тариф на мусор в 5,5 раз), заморозила тариф на электроэнергию для населения, а затем попыталась договориться с Алексеем Бобровым о снижении энерготарифов для бизнеса и бюджетников.

Тот пообещал установить для потенциальных инвесторов тариф, как в Тюмени – 4,5 рубля/кВтч вместо 8,5 рублей/кВтч. Даже подписал соглашение, но слово не сдержал. Как уточнили «Новому Дню» в Инвестиционном агентстве Курганской области, из 20 предпринимателей, которые обратились за льготными тарифами в энергокомпанию «Восток» (контролируется Биковым и Бобровым), лишь трое получили скидку – на 50, 23 и 18 копеек от действующих расценок.

В итоге курганское правительство было вынуждено предпринять ряд жестких мер по снижению тарифов.

RABский тариф

Сначала чиновники провели аудит и пришли к выводу о неэффективности и даже вреде метода RAB, применяемого при формировании тарифа на передачу электроэнергии в Зауралье. В этом их поддержал президент России Владимир Путин, который согласовал отмену RAB в Зауралье.

Считается, что этот метод пролоббирован Биковым и Бобровым для их структур на территории всего УрФО. Смысл RAB заключается в том, чтобы модернизировать электросетевое хозяйство за счет инвестсоставляющей, заложенной в тариф. В короткий срок.

Но в Зауралье RAB действует же 10 лет. За это время энергокомпания СУЭНКО (контролируется Биковым и Бобровым) получила дополнительно к выручке от операционной деятельности 15 млрд рублей (этой суммы хватит на то, чтобы дважды построить новое электросетевое хозяйство).

По странному совпадению ровно такую же сумму Курганская область взяла в долг. Получается, что госдолг формировался с целью, чтобы рассчитываться за RABский тариф.

При этом, по данным Минэнерго, получая миллиарды СУЭНКО не выполняла обязательства и не вкладывалась – к примеру, в 2017 году инвестиционная программа была исполнена компанией лишь на 14,8%.

«Расходы на инвестиции по введенным в эксплуатацию объектам составили 221,7 млн рублей вместо 1495,2 млн рублей, предусмотренных в инвестиционной программе», – сообщили «Новому Дню» в департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

Кроме того, в Минэнерго РФ пришли к выводу, что СУЭНКО нарушила правила и не обосновала в инвестпрограмме необходимость реконструкции, модернизации и техническое перевооружение энергхозяйства. При существенном снижением объемов потребления энергетики зачем-то собирались восстанавливать невостребованные мощности, тем самым формируя у потребителей необоснованные расходы.

Между тем, ФАС России проигнорировала указание президента Владимира Путина об отмене в Курганской области метода доходности инвестированного капитала. В ходе заседания 17 декабря комиссия ФАС по рассмотрению споров и разногласий приняла решение не менять метод формирования тарифа в Зауралье. В антимонопольном ведомстве заявили, что Курганская область не смогла доказать нарушения закона при утверждении RAB и долгосрочных параметров регулирования.

Ранее «Новый День» уже писал, что ресурсы энергоолигархов позволяют им лоббировать свои интересы на уровне антимонопольной службы. Как сообщают источники, среди высокопоставленных монопольщиков есть люди, готовые помочь Бикову и Боброву сохранить сегодняшние позиции и не потерять прибыль.

Заявление прокурору

За счет RAB 42% от тарифа составил доход от инвестирования капитала. В итоге в Курганской области тариф на услуги по передаче электроэнергии для потребителей в средневзвешенном значении по уровням напряжения получился на 35% выше среднероссийского показателя и на 41,8% выше средневзвешенного значения по УрФО. Бюджетные организации малый и средний бизнес платили энергетикам в августе 8,17 рублей/кВтч. Эта же категория юрлиц в других регионах УрФО в среднем платит в два раза меньше – 3,57 рублей /кВтч. Среднероссийский показатель – 5,66 рублей /кВтч.

В декабре уполномоченный орган в сфере урегулирования тарифов Курганской области отправил обращение в Генпрокуратуру на имя тогда еще главы надзорного органа Юрия Чайки с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

«Колебания размера инвестированного капитала в течение всего срока регулирования с применением метода RAB при незначительных суммах фактического ввода в эксплуатацию новых объектов электросетевого хозяйства и при отсутствии оснований для их ввода свидетельствуют о вероятной фальсификации экспертиз об определении первоначального размера инвестированного капитала, о наличии признаков представления подложных документов при установлении первого долгосрочного периода регулирования для «СУЭНКО», определения размера инвестированного капитала на 2018-2022 годы», – говорится в заявлении.

На основании завышенного размера инвестированного капитала «СУЭНКО» (и его правопредшественник – КурганЭнерго) с 2015 по 2018 год получили только через тариф на передачу электроэнергии доход в размере 8 млрд рублей.

Вынужденная генерация

Юрию Чайке сообщили и о признаках нарушения законодательства в сфере теплоснабжения. В августе правительство Курганской области выступило против продления режима «вынужденной генерации» по теплу. Дело в том, что собственник ПАО «КГК» (контролируется Биковым и Бобровым) каждый год угрожает за ненадобностью вывести ТЭЦ-1 из эксплуатации и оставить Курган без тепла.

Для того чтобы этого не случилось он просит статус «вынужденной» генерации, влекущий для бюджета и бизнеса ежегодную переплату в размере 1 млрд рублей.

При этом нет никаких доказательств, что вывод из эксплуатации источников тепловой энергии нарушит надежность теплоснабжения города. Чтобы уже прекратить переплачивать, в 2019 году представители правительства в устной форме предложили собственнику продать ТЭЦ, но тот неожиданно отказался. Из этого можно сделать вывод о том, что ситуация с «вынужденной» генерацией была создана искусственно с целью дополнительного обогащения.

Напомним, теплоснабжение Кургана осуществляется от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: ТЭЦ-1 (ПАО «КГК») и ТЭЦ-2 (ООО «Курганская ТЭЦ»). «КГК» получает доход от ТЭЦ-1 в виде компенсации стоимости мощности электроэнергии, максимально установленной для данной станции в размере 450 мвт (5 генераторов). Фактически бюджет и бизнес вынуждены платить за непроизведенный ресурс.

Обсчитывает «КГК» и простых потребителей из числа физлиц.

Так, граждане, проживающие в домах, не подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения, платили за подогрев воды в бойлерах не по нормативу, утвержденному администрацией города Кургана, а в порядке, разработанном самой генерирующей компанией.

Летом людям приходилось платить за отопление почти в три раза дороже, чем в зимний период.

Арбитражный суд Курганской области согласился с позицией Департамента госрегулирования цен и тарифов о незаконности такого подхода к расчету платы граждан.

«Граждане, не согласные с платежами по тепловой энергии для ГВС в летний период могут обратиться в органы жилищного надзора. Мы выдадим КГК предписание провести перерасчет за трехлетний период. Они будут обязаны это сделать», – сообщил «Новому Дню» глава ГЖИ Курганской области Владимир Чупахин.

Как попасть на работу к Боброву и Бикову

Источник в силовых органах сообщает, что следующим шагом, если бы не прошел срок исковой давности, могло бы стать заявление о взыскании с компаний Бикова и Боброва ущерба, причиненного области еще при губернаторе Олеге Богомолове. Речь о строительстве ТЭЦ-2, инвестпроекте, который реализовывала структура Бикова и Боброва – компания ООО «Интертехэлектро-Новая Генерация».

Счетная палата РФ в ходе проверки в 2013 году нашла нарушения использования межбюджетных трансфертов на сумму 755 млн рублей. В том числе, выяснилось, что подрядчик применял более дешевые материалы, оборудование и технические решения. Только областному бюджету был нанесен ущерб в 270 млн рублей.

Еще полмиллиарда рублей, как предполагали в следственном комитете, бывшая администрация региона оплатила подрядчику за фактически невыполненные работы при строительстве трубопровода к ТЭЦ. Чиновники из Главного управления капитального строительства по Курганской области, превышая полномочия, заключили в Арбитражном суде от имени УКСа мировое соглашение с подрядчиком, отказавшись от исковых требований правительства.

Тут стоит отметить, что подрядчиком строительства объекта Боброва и Бикова выступало подконтрольное им же ЗАО «Интертехэлектро». Именно этой компании губернатор Олег Богомолов и распорядился выдать субсидию на строительство. Примечательно, что после увольнения с высокой должности Богомолов сразу трудоустроился в тот самый «Интертехэлектро».

В империи Бикова и Боброва работает и другой руководящий сотрудник правительства Курганской области – экс-директор департамента регулирования цен и тарифов Курганской области Сергей Самойлов. Непомерно высокие тарифы на тепло и электроэнергию в регионе установил именно он. Он же в 2018 году согласовал космические тарифы на вывоз ТБО для компании «Рифей» (структура Боброва и Бикова), которая собиралась стать мусорным регоператором. Когда Самойлов уволился с госдолжности – устроился в «Рифей» начальником отдела.

Вообще, в компаниях Бикова и Боброва работает множество бывших чиновников со всего УрФО. И наоборот – бывшие работники компаний Бикова и Боброва трудятся в госорганах исполнительной власти, в основном в структурах, курирующих ЖКХ или устанавливающих тарифы.

Мутная вода

С потрохами в период губернаторства Олега Богомолова был отдано структурам Бикова и Боброва водопроводно-канализационное хозяйство Кургана. Когда происходила фактическая передача сетей от МУПа «Курганводоканал» к частникам, муниципальное предприятие возглавлял сначала депутат гордумы Павел Кожевников – бывший сотрудник ОАО «Курганские городские энергетические сети» (контролировалось энергетиками), затем ОАО «Курганводоканал» был назначен экс-депутат Борис Кошмар, бывший сотрудник КГК (компания контролируемая Биковым и Бобровым). До последнего времени у муниципального КВК и частного «Водного союза» был один главный бухгалтер на двоих.

Договор аренды, по которому компании «Водный союз» (контролируется Биковым и Бобровым) в 2012 году на 49 лет достались сети, составлен очень хитро. Так, например, не прописаны срок и источники вложения инвестиций, то есть никто не может запретить арендатору внести деньги в самом конце – в 2061 году. С 2012 года арендная плата собственником ни разу не индексировалась, хотя договором предусматривалась возможность ежегодного пересмотра платы.

Естественно, что «Водный союз» не исполнил обязательство по инвестированию в сети 25 млрд рублей, хотя именно этим обосновывалось заключение договора.

«Неисполнение обязательства по инвестированию свидетельствует о признаках совершения притворной сделки, поскольку при тех же условиях, при которых работает «Водный союз» могло работать ОАО «КВК» с той разницей, что неотделимые улучшения остались бы в собственности города Кургана», – рассуждают в департаменте госрегулирования цен и тарифов Курганской области.

Несмотря на это, «Водный союз» осенью 2019 года не постеснялся потребовать разово поднять тариф на воду и канализацию на 40 процентов. Но даже в эти 40 процентов не была заложена инвестиционная составляющая.

Иностранные агенты?

Есть еще один важный момент, на который курганские чиновники обратили внимание генпрокуратуры. Речь идет о признаках нарушения законодательства об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение.

Эксперты ссылаются на Федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций…». Он ограничивает права граждан РФ, имеющих иное гражданство в случае если они вкладываются в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и контролируют их.

На территории Курганской области, к таким обществам относятся: «Водный союз», СУЭНКО, КГК, Современные коммунальные системы и «Курганводоканал».

«Анализ выписок из ЕГРЮЛ позволяет прийти к выводу о наличии в действиях Алексея Боброва и Артема Бикова (оба имеют австрийское гражданство) признаков установления косвенного контроля в отношении вышеуказанных хозяйственных обществ. Сделки, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, осуществлялись в разное время, при этом предварительного согласования указанных сделок в порядке, установленном ФЗ № 57 не произведено», – написано в заявлении в генпрокуратуру.

Паническая медиаатака

Стоит отметить, что как только Вадим Шумков публично заявил о необходимости отмены для Зауралья метода RAB, медиаресурсы, принадлежащие структурам Бикова и Боброва, а также СМИ, работающие с энергетиками по контракту, начали масштабную информационную атаку на Курганскую область.

С октября принадлежащее энергоолигархам агентство «URA.Ru» начало выпускать про Зауралье по несколько негативных материалов в день, при чем часто с непроверенной информацией. Иногда ньюсмейкерами становятся лица с сомнительной репутацией. К примеру, главврачи двух курганских больниц, уволенные за финансовые махинации и внимательно изучаемые сотрудниками ОБЭП на предмет возможного хищения бюджетных средств.

С особой активностью журналисты отрабатывали повестку альтернативного профсоюза «Альянс врачей» и штаба Навального, члены которых в октябре захватили здание тубдиспансера в поселке Чернавский, раскачивали в регионе социальную ситуацию и дестабилизировали работу чиновников.

Источник в штабе Навального рассказывает, что структуры энергетиков через посредников якобы оказывали поддержку «Альянсу врачей», осуществляя с ними связь через бывшего эксперта ОНФ и экс-члена общественного совета при департаменте здравоохранения Курганской области Олега Кобякова. Г-н Кобяков, нигде не проявивший себя в качестве общественника, работает журналистом в издании «Уральский меридиан», которое финансируется в том числе энергетиками и пишет исключительно критические статьи в адрес губернатора.

В пул СМИ Бикова и Боброва входят еще два уральских агентства – «Федерал пресс» и «Правда УрФО». В последнее время структуры энергетиков заключили контракты со множеством курганских групп в ВКонтакте, где дублируются новости подконтрольных медиа.

За последний месяц в подконтрольных энергетикам СМИ участились публикации фейков. Таких, например, как история о «племяннике» губернатора Шумкова, которого тот пристроил на работу в силовые структуры.

«Эта работа будет усиливаться. Сигналы об этом нам уже поступили. Когда у журналистов нет фактуры, но есть задание от учредителя, то вероятны появления дезинформации любого рода и степени провокаций», – сказал источник «Нового Дня» в силовых структурах.

Задача такой информационной атаки – оказать давление на руководство Курганской области, которое отказывается согласовывать компаниям Бикова и Боброва повышение тарифов на коммунальные ресурсы. Перспектива потери сверхприбыли воспринимается энергетиками крайне болезненно.

Если слабая дотационная Курганская область сможет противостоять влиятельным бизнесменам, то кейс может быть экспортирован в соседние богатые регионы, где структуры Бикова и Боброва ежегодно получают многомиллиардные субсидии. Эта перспектива нервирует энергетиков, чьи информационные нападки на курганских чиновников стали заметны невооруженным глазом.

Эксперты уверены, что в этих условиях губернатор Вадим Шумков обязан продолжить защищать интересы возглавляемого региона.

«Задача региональной власти в целом и губернатора в частности – жестко противостоять монополистам, если их действия могут навредить населению и ухудшить качество жизни людей», –говорит известный экономист, аналитик, телеведущий и бывший чиновник администрации президента Михаил Хазин.

С ним согласен российский политтехнолог, член экспертного совета ФАС РФ Марат Баширов. «Губернатор должен принимать решения с позиции экономической целесообразности для субъекта. И если глава субъекта противостоит какой-то бизнес структуре и при этом действует по закону, может аргументированно доказывать свою позицию, то его всегда поддержат и федеральные органы власти, и силовики», – считает Баширов.

Он дал властям Зауралья практические советы – как действовать в такой ситуации. «Первое, не надо обращать внимание на СМИ, чьи нападки заметны невооруженным взглядом. Во-вторых, все нарушения этих известных господ (Бикова и Боброва, – прим. ред.) фиксировать, озвучивать, освещать, обсуждать публично. Создавать рабочие группы для обсуждения этих проблем, подключать прокуратуру, которая (если позиция губернатора будет подтверждена) обязана принимать меры прокурорского реагирования. И третий вариант развития событий – расторгнуть с бизнес-структурами договорные отношения и найти им замену. Это политическое решение, и принять его может руководство области», – прокомментировал эксперт.

В правительстве Курганской области информационную атаку комментируют сдержанно. «Чем активнее начинает развиваться область, чем больше шагов мы делаем в этом направлении, тем чаще сталкиваемся с негативной и недостоверной информацией в своей адрес. Это нормально, это издержки – некоторые группы влияния просто не заинтересованы в переменах. Такая реакция говорит о том, что мы на правильном пути», – говорит директор Департамента информационной и внутренней политики Курганской области Анастасия Гусарова.

Курган, служба информации

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