В Кургане неожиданно перекопали улицу, по которой мог проехать кортеж с Мишустиным

В Кургане в воскресенье, 23 февраля, был перекопан участок улицы Пролетарская, по которой обычно следуют кортежи vip-гостей из федерального правительства, посещающие с визитами Курганскую область. Работы на ул. Пролетарская начались почти за сутки до визита в Курган председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В мэрии Кургана сообщают, что причин для раскопок не было. Решение перекрыть дорогу на ул. Пролетарская принимало руководство водоснабжающей компании «Водный союз» (подконтрольна бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву).

Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, представители «Водного союза» 22 февраля по телефону уведомили администрацию Кургана об аварийной ситуации на ул. Пролетарская. Телефонный звонок принял первый замглавы Кургана Андрей Жижин.

Сегодня, 23 февраля, на место выехали специалисты мэрии Кургана. Осмотр показал, что аварийной ситуации нет. Дорога просто перекопана, ограждений нет.

«Мы выехали на место, там выяснилось, что аварийной ситуации, требующей немедленного вскрытия полотна, нет. Однако когда мы выехали на место, асфальт был уже вскрыт. Уточнить детали я не могу – директор «Водного союза» Владимир Овсянников не отвечает на телефонные звонки», – прокомментировал глава администрации Кургана Андрей Потапов.

Более того, в 2019 году улицу Пролетарскую ремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Перед проведением дорожных работ «Водный союз» на данном участке также проводил ремонтные работы на своих сетях.

Предполагалось, что по данному участку дороги должен был проехать кортеж председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которого 25 февраля в Курганской области ждут с официальным визитом.

Отметим, что 25 февраля губернатор Курганской области Вадим Шумков, как предполагалось, планировал обсудить с главой российского правительства проблему завышенных энерготарифов, которые устанавливаются для структур Бикова и Боброва. Напомним, Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для энергетиков.

Если перекрытие улицы Пролетарской связано не с производственной необходимостью, а с визитом Мишустина, то к вопросу могут быть подключены силовые структуры.

«Это какое-то мальчишество. Давайте пока не будем делать выводов. Вдруг там какая-то авария и они докажут необходимость проведения ремонтных работ. И за сутки все исправят и восстановят. Если это провокация, то это просто нереальная глупость. За это же придется отвечать так, что мало не покажется», – прокомментировал «Новому Дню» депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков. К визиту Михаила Мишустина парламентарий Ильтяков также планирует приехать в Курган.

Курган, Дарья Котова

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