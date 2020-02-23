Курганские энергетики запретили бизнесу говорить с премьер-министром Мишустиным о тарифах

Курганские предприниматели сообщили о давлении со стороны энергетиков накануне визита в Курган премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Руководители АО «СУЭНКО» потребовали от представителей бизнеса не поднимать на встрече с председателем правительства вопрос о завышенных тарифах на электричество.

«Мне позвонил Данил Анучин, глава «СУЭНКО» (бенефициары Артем Биков и Алексей Бобров – прим. ред.), сказал, что Михаил Мишустин будет встречаться с бизнесом и требовал не поднимать тему энерготарифов», – сказал известный курганский предприниматель, пожелавший остаться неназванным.

Обеспокоенность энергетиков предстоящим мероприятием отразилась и в статьях подконтрольного им агентства URA.Ru. Журналисты, судя по всему, попытались запугать губернатора. Они написали, что Вадим Шумков в разговоре с Михаилом Мишустиным намерен поднять вопросы об энерготарифах, однако лоббирование этой темы может обернуться проблемами для главы области.

Напомним, Шумков стал первым из уральских губернаторов, кто поставил под сомнение справедливость тарифов, годами утверждавшихся для энергетиков. К чиновника присоединились общественники и предприниматели, которые написали жалобу Владимиру Путину на высокие энерготарифы.

Если дотационная Курганская область сможет противостоять влиятельным бизнесменам, то кейс может быть экспортирован в соседние богатые регионы, где структуры Бикова и Боброва ежегодно получают многомиллиардные субсидии. Эта перспектива очень нервирует энергетиков, несмотря на то, что связи на уровне антимонопольной службы пока позволяют Бикову и Боброву сохранять позиции и не терять прибыль.

Только на Ямале, по данным СМИ, чистый личный доход энергоолигархов составляет более миллиарда рублей в год. При этом прибыль уводится в офшоры и, вероятно, тратится за границей. Так, к примеру, знакомые Алексея Боброва рассказывают про его роскошный дом в Италии на озере Комо и активы в Австрии.

«У Бикова и Боброва гражданство же Австрии, если ничего не изменилось. А чтобы жить в австрийской деревеньке, нужны хорошие денежки», – пояснял ранее «Новому Дню» экс-директор департамента промышленности Курганской области Алексей Симанов, намекая на то, что дотационная Курганская область фактически кормит Евросоюз.

После того, как стало ясно, что региональные чиновники собираются понизить тарифы на тепло, электроэнергию и воду, уральские энергетики по примеру Евросоюза и США ввели в отношении Курганской области «санкции». В 2019 году организации, аффилированные с главной компанией Бикова и Боброва (Корпорация СТС), сократили налоговые отчисления в бюджет региона на 316 млн рублей.

Параллельно структуры энергетиков через подконтрольные СМИ уже полгода ведут информационную атаку на Вадима Шумкова. В ежедневном режиме журналисты критикуют работу губернатора, привлекая в качестве спикеров соратников Алексея Навального, уволенных по подозрению в хищениях главврачей больниц, псевдообщественников и даже экс-губернатора Олега Богомолова.

Несколько дней назад энергетики выяснили, что не приглашены на совещание с бизнесом и общественниками, которое 25 февраля должен провести в Кургане премьер-министр Мишустин. По словам источника в российском правительстве, получить доступ на мероприятие Биков и Бобров якобы пытались через администрацию президента, но не смогли.

23 февраля компания «Водный союз», аффилированная с энергетиками, перекопала в Кургане улицу, по которой проходит маршрут высокопоставленных гостей, приезжающих в регион.

Накануне сотрудники компании по телефону уведомили первого заместителя главы Кургана Андрея Жижина о том, что на сетях якобы произошла авария. Прямо на том участке, который ремонтировался в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и на котором сам «Водный союз» проводил ремонт труб. Сегодня воду отключили в 16-ти домах, в том числе в детском саду. «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: ул.Пролетарская,37. Работает бригада компании», – сообщается на сайте «Водного союза».

«Мы выехали на место. Там выяснилось, что аварийной ситуации, требующей немедленного вскрытия полотна, нет. Однако асфальт уже вскрыт. Уточнить детали и причины произошедшего я не могу – директор «Водного союза» Владимир Овсянников не отвечает на телефонные звонки», – сообщил «Новому Дню» глава администрации Кургана Андрей Потапов. Он также добавил, что коммунальщики не поставили ограждений и не организовали подвоз воды.

Наблюдатели отмечают, что действия «Водного союза» похожи на попытку раскачать социальную ситуацию накануне визита Михаила Мишустина.

«Если данная информация подтвердится – с беспричинно перекопанной улицей и звонками предпринимателям, то это похоже на саботаж и подстрекательство. Что недопустимо. И если это, повторюсь, правда, то это не просто мальчишество. Это уже преступление против государства. Это вызов власти. И за этим последует вмешательство соответствующих органов, ФСБ – в том числе», – резюмирует депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков.

Курган, Дарья Котова

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