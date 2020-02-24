Компании Бикова и Боброва пытаются ввести в заблуждение премьер-министра Мишустина

Курганские ресурсоснабжающие компании, подконтрольные бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, написали открытое обращение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, который 25 февраля посетит с визитом Курганскую область.

Скан письма от профсоюза «ЭнергоСоюз» на своей странице в «ВКонтакте» выложил блогер Илья Винштейн. В письме энергетики жалуются на курганского губернатора Вадима Шумкова, снизившего тарифы на электроэнергию, тепло и водоснабжение в регионе.

По словам авторов письма, что из-за снижения тарифа в 2020 году общая выручка сетевых компаний упадет на 40%, компания «СУЭНКО» не сможет платить по кредитам и будет вынуждена полностью прекратить инвестиционные, ремонтные расходы, сократить поступления налогов в размере 600 млн рублей в бюджеты Курганской области. Также энергетики сообщают, что главным выгодоприобретателем от снижения тарифов станет АО «РЖД».

«Просим вас остановить основанные только на популизме действия властей Курганской области, которые направлены лишь на то, чтобы разрушить энергосистему региона», – подводят итог авторы обращения.

Между тем, в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов популизмом назвали письмо энергетиков. По словам главы департамента Ирины Гагариной, информация, изложенная в обращении, не отражает реальное положение дел.

«Энергетики заявляют, что платят в бюджет 1,2 млрд рублей. Но экономика Курганской области получает больше ущерба от завышенных тарифов, чем от возможной финансовой потери при снижении суммы налогов. Энергетики пишут, что от снижения тарифов выиграет только РЖД. Но доля РЖД в тарифе на передачу электроэнергии составляет всего 2%», – говорит Ирина Гагарина и добавляет, что некоторые данные, изложенные в письме, судя по всему, были намеренно передернуты.

К примеру, энергетики пишут, что, по заключению министра энергетики Александра Новака, операционные расходы СУЭНКО в тарифе на передачу электроэнергии – самые низкие в стране. Возможно, эта информация указывается для того, чтобы увести читателя в сторону от проблемы.

«Во-первых, нет никаких официальных документов, подтверждающих данный тезис. А, во-вторых, мы не говорим об операционных расходах, мы говорим об инвестиционной составляющей, поскольку метод RAB построен на возврате инвестированного капитала и доходе на инвестированный капитал. – поясняет Гагарина. – Только в 2020 году доход СУЭНКО от инвестирования в электросетевой комплекс составит больше 600 млн рублей. Этих средств более чем достаточно для погашения кредитов и процентов по ним. Зачем писать о том, что у энергетиков нет денег?».

Именно из-за необоснованно высоких тарифов Курганская область оказалась в тяжелом состоянии. В этом контексте, как минимум, странно жаловаться премьер-министру, который едет в Курган, чтобы вместе с областной властью решить – как вывести регион из стагнации.

Не удивительно, что для оформления жалобы руководство компаний Бикова и Боброва было вынуждено задействовать все ресурсы. Сотрудники энергокомпаний и «Водного союза» жалуются в социальных сетях, что их вызвали на работу в выходной день и в принудительном порядке заставили поставить подписи под обращением к Мишустину.

«Руководство компании ПАО СУЭНКО в срочном порядке (не взирая на праздник, а, возможно, пользуясь спешкой людей вернуться к застолью) вызывает своих работников для сбора подписей в пользу поднятия тарифов на электроэнергию, обещая достойную зарплату и мотивируя безупречной работой организации за последние годы – что откровенная ложь (являюсь работником этой компании). Достойная зарплата только у руководителей, треть работников – пенсионеры, которые подпишутся лишь бы их не трогали. – пишет Сергей Фофонов. – Руководство вроде и вводит в работу новшества, но по факту становится только хуже, а порой и вовсе смешно. В общем конечно грустно, очень не по-мужски в этот праздник поступает руководство ПАО СУЭНКО. Прошу не винить простых работников, их загнали в эти рамки, где хоть и не все, но многие вынуждены поставить подпись».

На жалобы работников уже отреагировали в федерации профсоюзов Курганской области. Как рассказал «Новому Дню» глава организации Вячеслав Савин, он позвонил Борису Кошмару (экс-директор компании «Водный союз», председатель профсоюза энергетиков «Энергосоюз»), который организовал сбор подписей под обращением к Мишустину.

«Я его спросил, правда ли он вызывает людей в праздничный день и требует подписать письмо. Он ответил: «Да, а что делать?», – говорит Савин.

По его словам, действия энергетиков не вписываются в рамки законности и федерация будет на это реагировать.

«Кроме этого, членские организации профсоюзов Курганской области не поддерживают само обращение энергетиков, так как это повлечет дополнительные траты на коммунальные услуги для членов профсоюзов, которых в Курганской области насчитывается 100 тыс. человек», – сказал Вячеслав Савин.

Напомним, несколько дней назад энергетики выяснили, что не приглашены на совещание с бизнесом и общественниками, которое 25 февраля должен провести в Кургане премьер-министр Михаил Мишустин. По словам источника в российском правительстве, получить доступ на мероприятие Биков и Бобров якобы пытались через администрацию президента, но не смогли.

Сразу после этого представители энергетиков начали обзванивать курганских бизнесменов и требовать, чтобы они не поднимали на встрече с председателем правительства вопрос про тарифы. Потом, 23 февраля, без должных оснований компания «Водный союз» перекопала улицу, по которой обычно проходил маршрут vip-гостей. А затем в соцсетях появилось открытое обращение энергетиков к Мишустину.

«Биков и Бобров очень недовольны тем, что их не пригласили на мероприятие с премьером. Особенно, говорят, разнервничалась их партнер по бизнесу Татьяна Черных. Вся последующая реакция – в ее стиле», – пояснил источник, близкий к энергетикам.

Стоит отметить, что на открытое обращение к Мишустину активно реагируют пользователи соцсетей.

«Я выращиваю саженцы. Плачу по 8 руб. за кв. Это в 3 раза больше, чем коллеги в Челябинской области. В себестоимости саженца электросоставляющая 10 рублей минимум! За счет чего я вынужден компенсировать эти расходы, чтобы быть конкурентоспособным? Правильно, за счёт зп работников, я просто плачу меньшую зарплату, чем в Челябинске! Вывод сделайте сами», – написал под постом Винштейна Александр Мочалов.

«Не могут работать – пусть в Москву едут работать, здесь сами справимся без всяких суенков», – посоветовал энергетикам в комментариях Александр Седельников.

Курган, Дарья Котова

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