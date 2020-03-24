Telegram-каналы назвали силовика, который дал задание накрыть ОПГ в курганской полиции

Организованная преступная группа (ОПГ), орудовшая в УМВД Курганской области, была накрыта по распоряжению главы регионального полицейского главка Дмитрия Свинова. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Год назад курганскую полицию возглавил Свинов, прибывший из Твери. Выявление «крысы» – результат работы службы собственной безопасности УВД по его распоряжению», – пишет «ВЧК-ОГПУ».

Как сообщал «Новый День», накануне об аресте членов ОПГ из числа полицейских сообщил Следком Курганской области. 20 марта были задержаны пять человек. В их числе заместитель начальника УМВД России по Курганской области Андрей Шамин, начальник полиции города Шадринска Дмитрий Кокотеев, главный бухгалтер щадринского отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера. Сообща задержанные похитили не менее 27 млн рублей. Это бюджетные средства, которые поступали на выплату сотрудникам полиции.

Фабулу дела уточнили в СУ СКР по Курганской области. 50-летний Шамин с 2008 по 2017 годы возглавлял шадринскую полицию. Именно тогда силовик организовал ОПГ, чтобы присваивать денежные довольствия и премии сотрудников МО МВД России «Шадринский». Деньги похищались с помощью фиктивных платежных ведомостей.

«В эти ведомости вносили заведомо ложные сведения о размерах денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, либо не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали. Похищенные таким образом денежные средства распределялись между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе», – добавили в следкоме.

В 2017 году Андрей Шамин ушел на повыщение – стал заместителем начальника УМВД по Курганской области. Его сменил Дмитрий Кокотеев, который не стал отказываться от преступной схемы: силовики продолжали обкрадывать своих коллег, не доплатив им в совокупности около 27 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело курирует ФСБ и служба собственной безопасности УМВД. В рамках дела в полиции прошли обыски. Также принимаются меры к установлению и аресту имущества обвиняемых и их родственников.

23 марта Курганский городской суд определился с мерой пресечения для задержанных членов полицейской ОПГ. Шамин и Кокотеев отправлены в СИЗО сроком на два месяца. В отношении главного бухгалтера указанного отдела полиции и подчиненного ей сотрудника судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

50-летний Андрей Шамин родился в Шадринске, в органах работает с 1993 года. Начинал с должности инспектора, с 2008 по 2017 годы был начальником МВД России по городу Шадринску. В Курган на повышение был переведен в июле 2017 год – занял пост заместителя начальника УМВД России по Курганской области.

Курган, Дарья Котова

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