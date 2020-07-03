Спикер шадринской думы не ходит на работу, ссылаясь на возраст

Председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных не появляется на работе – эту информацию «Новому Дню» подтвердили сразу несколько источников в администрации города и в думе.

«Он не появляется на работе, не приходит. Депутаты и дума еще не ушли на каникулы, но Черных нет на рабочем месте», – отметил собеседник нашего агентства.

Еще один инсайдер сообщил, что Анатолий Черных якобы объясняет свое отсутствие пожилым возрастом.

«Он всем говорит, что находится на самоизоляции, так как ему больше 65 лет. С 28 марта по начало июля человек якобы находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Он захотел – ушел, захотел – пришел на работу в думу. Но ему ставятся в табеле учета рабочего времени все «восьмерочки». Более того, он ушел на самоизоляцию без всякого оформления соответствующих документов», – отметил собеседник агентства.

Согласно Трудовому Кодексу РФ, работодатель должен обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям. Роспотребнадзор разработал для работодателей и работников рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции. Кроме того, работодателям необходимо учесть все ограничения, которые установлены на региональном уровне. Работодатель обязан не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции – в том числе, по причине возраста 65+.

«Он никакие документы не оформлял. Никаких распоряжений не было. Если он на самоизоляции, тогда ему не должны платить весь оклад. Законодательство у нас все четко объясняет в данном случае: работник на самоизоляции может дистанционно оформить больничный – он никаких больничных не оформлял. Если работа не связана с обязательным нахождением на рабочем месте, то больничный лист можно не оформлять, а работать дистанционно. Но ему нужно находиться на рабочем месте, он – председатель думы, а не рядовой депутат», – рассказал на правах анонимности один из парламентариев Шадринской думы.

Сам Анатолий Черных отказался от каких-либо комментариев. «Нет, все, извиняйте, я не буду комментировать. Можете мне позвонить в понедельник. Я сейчас за рулем», – отметил политик в 15 часов дня. Не исключено, что история с прогулами спикера заинтересует надзорные органы.

Напомним, ранее стало известно, что Анатолий Черных во время праймериз ЕР по отбору кандидатов в гордуму показал самый низкий результат. За действующего спикера было отдано всего три голоса. Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, такой итог удивил самих единороссов. «Получается, что главе думы второго по величине города в Зауралье доверяют всего три человека. Это абсолютный антирекорд», – поделился собеседник.

Шадринск, Дарья Котова

Шадринск. Другие новости 03.07.20

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