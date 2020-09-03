На выборах депутатов думы Зауралья КОИБы будут применяться только в Кургане

На выборах депутатов думы Курганской области седьмого созыва 13 сентября будут задействованы в общей сложности 62 КОИБа (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Об этом сообщает региональный избирком.

«На выборах депутатов регионального парламента КОИБы будут применяться на 62 избирательных участках в г. Кургане», – сообщается 3 сентября на сайте избирательной комиссии Зауралья.

В региональном избиркоме также сообщили, что сегодня в комиссию были переданы бюллетени для предстоящего голосования.

«Всего изготовлено более 1 млн 380 тысяч избирательных бюллетеней: 690 тысяч из них – для организации голосования по единому избирательному округу и столько же – для проведения голосования по одномандатным избирательным округам. В их числе – более 125 тысяч бюллетеней по единому избирательному округу и столько же по одномандатным избирательным округам изготовлены для применения на избирательных участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней», – сообщила секретарь облизбиркома Зауралья Галина Доставалова.

Сегодня состоялась процедура передачи бюллетеней из типографии ООО «Курганский дом печати» в избирком региона.

Выборы депутатов думы Курганской области пройдут в Зауралье 13 сентября. На 34 депутатских мандата претендуют 353 человека, из них 286 – по единому избирательному округу, 67 – по одномандатным избирательным округам. Сейчас идет период предвыборной агитации, который продлится до 11 сентября.

Курган, Дарья Котова

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