В Курганской области подготовили «коронавирусную» памятку с номерами мобильных телефонов медиков

В Курганской области и.о. заместителя губернатора по соцполитике Лариса Кокорина обратилась к жителям региона в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Куратор соцсферы региона объяснила, как должны действовать граждане при появлении первых симптомов и куда именно им нужно обращаться за медицинской помощью.

Замгубернатора озвучила некоторую статистику. Так, по данным на 5 октября курс лечения проходят 738 инфицированных. Принято решение увеличить количество ковид-коек, они развернуты в областном госпитале для ветеранов войн и ряде центральных районных больниц. 35% заболевших не знают, где заразились. У многих заболевание протекает бессимптомно.

Лариса Кокорина уточнила, при симптомах ОРВИ, если состояние не требует экстренной помощи, нет угрозы жизни, нужно обращаться в поликлинику по месту жительства.

«Семь дней в неделю, без выходных для организации оказания медицинской помощи лицам с признаками острой респираторной вирусной инфекции у нас работают поликлиники, служба неотложной медицинской помощи. По всем таким случаям с 8:00 до 22:00 нужно обращаться в поликлинику по месту жительства», – обратилась к зауральцам Кокорина.

Звонки пациентов в курганской поликлинике №1 ежедневно с 08:00 до 17:00 часов принимают по телефону 42-02-60. В вечернее время (с 17:00 до 22:00) нужно звонить на мобильный телефон: 8-908-006-22-99.

В Курганскую поликлинику № 2 нужно обращаться по телефонам 8-908-833-16-76 или звонить на городской номер 24-15-41. Эти номера доступны в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Помимо этого все дни, включая выходные (с 08:00 до 22:00 часов) можно обратиться к дежурному администратору по мобильному телефону: 8-919-580-17-65. Также дежурный администратор принимает вызовы от пациентов с положительным результатом теста на COVID-19, которые проходят лечение амбулаторно.

И.о. заместителя губернатора Лариса Кокорина в очередной раз выступила с призывом: соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности. В зоне особого риска – пожилые граждане.

По данным на 5 октября коронавирусом в Зауралье с начала пандемии заболели свыше 4 тыс человек. С конца сентября в регионе фиксируется рост заболеваемости. К жителям области с просьбой соблюдать меры предосторожности обратился губернатор Вадим Шумков. Он отметил, что ситуация непростая.

«Положение усложняется практически во всех регионах, наш не исключение. Растет заболеваемость, не везде успевают медики, не хватает коечного фонда. Вводим дополнительные экипажи скорой помощи, запускаем отделения с дополнительными койками в больницах, переводим на режим работы до позднего вечера наши поликлиники», – написал 5 октября на своей странице «ВКонтакте» глава региона Шумков.

Курган, Дарья Котова

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