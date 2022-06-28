Курганские власти внезапно отказались от контракта с «Курганстальмостом»

Курганские власти не стали подписывать контракт с ЗАО «Курганстальмост», которое стало победителем аукциона на строительство Центра культурного развития в 4 микрорайоне Кургана. Об этом 28 июня сообщается на сайте Госзакупок.

В качестве основания для такого решения указано «прекращение полномочий госзаказчика» – областного Управления капитального строительства. Однако причина лишения УКСа статуса заказчика не озвучивается.

Вызывает вопросы внезапность принятия решения. В понедельник, 27 июня, в СМИ прошла информация о том, что именно компания Дмитрия Парышева будет строить Центр (18 июня подрядчик подписал договор), а вечером того же дня департамент строительства составил протокол об отказе от заключения контракта с победителем торгов.

Стоит отметить, что несмотря на прекращение полномочий госзаказчика Управление капстроительства Курганской области продолжает выступать заказчиком в других аукционах. Так, например, УКС стал заказчиком аукциона по поиску подрядчика на реновацию театра Драмы. Аукцион был объявлен вечером 27 июня.

Курган, Ольга Федорова

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