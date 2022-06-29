«Нордвинд» внезапно передумал летать из Кургана в Москву

Авиакомпания «Нордвинд» приостанавливает полёты в Москву из Кургана с 17 июля 2022 года. Таким образом жители региона улететь напрямую в столицу не смогут с этой даты, потому что других перевозчиков в области нет.

Сейчас на сайте перевозчика билеты на рейсы до Москвы из Кургана есть только со 2 по 16 июля 2022 года.

Как пишет портал «Область 45», причина остановки полётов – «производственная необходимость». «Уважаемый пассажир! С 17 июля 2022 года изменилась полётная программа авиакомпании в связи с производственной необходимостью, поэтому выполнение рейсов по данному направлению временно приостановлено», – говорится в сообщении на сайте, которое цитирует издание.

Сообщения о том, что билеты в Москву невозможно купить, начали распространяться в соцсетях накануне. Департамент экономики Курганской области и аэропорт Кургана никаких пояснений пока не дали.

«Нордвинд» недавно зашёл в аэропорт Кургана – о новом маршруте в Москву перевозчик заявил в мае 2022 года, открыть рейсы должны были с начала июля.

Курган, Наталья Ефремова

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