Меньше трети курганцев могут купить квартиру в ипотеку

В Курганской области доля семей, которые в 2021 году могли себе позволить купить квартиру в ипотеку, составляет 28,9 процентов. Регион занял 59 место в соответствующем рейтинге РИА Новости.

Это худший результат среди регионов УрФО. Первое место занимает Ямал (76,8%), на четвертом месте Югра (52,3%), на 10 позиции Тюменская область (47,6%), на 11-й – Челябинская область (45,5%). Ближе всех в Кургану оказалась Свердловская область (30 место), где доля семей, способных взять ипотеку, составляет 35,5 процентов.

В основу рейтинга положены данные Центробанка и Росстата. В исследовании были учтены стоимость жилья в регионе, зарплаты и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30%.

Курган, Ольга Федорова

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