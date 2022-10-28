Курганские власти направят 20 млн рублей на охрану своих зданий

Правительство Курганской области потратит 2,6 млн рублей на охрану в 2023 году здания на ул. Володарского, 65, где расположен департамент АПК. Власти ищут подрядчика на сайте госзакупок.

Еще 2,4 млн рублей чиновники потратят на охрану здания по ул. Станционная, 76А (здесь расположено автохозяйство).

Также 2,4 млн рублей пойдет на охрану здания на ул. Гоголя 61 (здесь приемная партии «Единая Россия»).

Кроме того, 2,4 млн рублей потратят на охрану здания п адресу ул. Советская, 75, в котором работает уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.

Ранее стало известно, что на охрану здания регионального правительства в 2023 году из бюджета будет направлено почти 10,2 млн рублей.

Скорее всего, в ближайшее время чиновники разместят закупки на охранные услуги еще ряда зданий.

Курган, Ольга Федорова

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