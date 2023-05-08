Курганская область охвачена огнем: сгорели поселки, погибли люди

В Курганской области из-за природных пожаров 7 и 8 мая сгорели более 300 жилых домов и 3 900 строений. Больше всего пострадали пригород Кургана, где были эвакуированы жители сразу нескольких микрорайонов, и Шадринский район. Практически полностью выгорели поселок Смолино (Курган), несколько СНТ, деревня Юлдус (Шадринский район). В огне погибли шесть человек, еще 14 человек пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность). «По данным следствия, распространение пожара стало возможным по причине возможной халатности со стороны ответственных должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в наступивший пожароопасный период», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Всего за несколько последних дней в регионе было зафиксировано 60 природных пожаров, включая 13 крупных. Их общая площадь составила 11 тыс. га. Из-за пожаров губернатор Вадим Шумков отменил парад и салют 9 Мая.

На территории всего региона введен режим ЧС, минувшей ночью в Курган прилетел глава МЧС Александр Куренков. Вместе с губернатором Шумковым они облетели на вертолете пострадавшие районы, а потом доложили президенту Владимиру Путину о ходе борьбы с возгораниями, потенциальных угрозах и мерах, принимаемых для защиты людей. Глава государства пообещал помочь погорельцам из Курганской области.

Ранее, 27 апреля, в Курганской области почти полностью выгорела деревня Логоушка, погиб один человек. Следственный комитет также возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ».

Напомним, 6 апреля, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку готовности органонов власти Курганской области к пожароопасному сезону.

Ранее, 17 марта в Минприроды РФ заявили, что в Курганской области тормозится подготовка к пожароопасному сезону. В прошлом году Минприроды обвиняло курганских чиновников в низком уровне организационной работы по тушению пожаров и в передаче недостоверных сведений, касающихся площадей лесных пожаров.

Курган, Ольга Федорова

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