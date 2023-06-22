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NewDayNews.ru

Четверг, 22 июня 2023, 07:23 мск

Новости Спецпроекты

Новости, Кратко

Спецпроект #Черныеножи

В 2023 году исполнилось 80 лет со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Это уникальная история даже для периода Великой Отечественной, когда вся страна работала на пределе для одного общего дела – дела Победы.
Редакция «Нового Дня», отдавая дань памяти уральским заводчанам, работавшим в тылу, и танкистам, бившимся на передовой, публикует проект #Черныеножи, в котором наиболее полно и интересно рассказывается вся история УДТК от идеи его создания до последних дней войны.

Спецпроект #Черныеножи

Екатеринбург, служба информации

© 2023, РИА «Новый День»

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