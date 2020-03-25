Департамент образования Москвы прокомментировал отказ школ перевести учителей на удаленную работу

Департамент образования Москвы, которым руководит Исаак Калина, прокомментировал публикацию РИА «Новый День» о требовании профсоюза «Учитель» предоставить всем преподавателям столицы возможность перейти на удаленную работу. При этом городские чиновники опровергли сами себя.

В профсоюзе «Учитель» ранее заявили, что далеко не все школы Москвы согласились отпустить педагогов на «удаленку», несмотря на отмену очных занятий для учеников с 23 марта по 12 апреля. Так, в школе «Бескудниково» сотрудникам заявили, что уйти на удаленную работу могут только лица старше 65 лет и имеющие заболевания, подтвержденные справками из поликлиники, рассказали в профсоюзе.

«Руководители московских образовательных организаций самостоятельно принимают решение о переводе учителей на удаленную работу», – говорится в комментарии департамента образования, поступившем в редакцию РИА «Новый День» по электронной почте. Фактически это означает, что директор школы самостоятельно решает, переводить педагогов на «удаленку» – или нет. При этом чиновники заявили, что опубликованная информация о запрете перехода учителей на удаленный режим работы не соответствует действительности.

«Как и другие образовательные организации, администрация школы «Бескудниково» заботится о здоровье своих сотрудников. Поэтому всем учителям, кто старше 65 лет и имеет какое-либо заболевание, необходимо перейти на удаленную работу в первую очередь. Остальные педагоги могут работать из дома или из школы по выбору», – заявили в департаменте.

«Дистанционная форма обучения давно практикуется в московских школах, поэтому каких-либо трудностей в методике преподавания у учителей не возникнет», – заверили чиновники.

В то же время увеличивать учителям зарплату за переход на дистанционное образование не планируется. Оплата труда «регламентируется локальными актами конкретной школы, любая дополнительная работа поручается только при согласии работника и оплачивается в соответствии с заключённым договором», говорится в комментарии. «Дистанционная работа не является дополнительной, это такой же обычный механизм реализации образовательной деятельности», – подчеркнули в департаменте.

Ранее о том, что не во всех школах Москвы учителям разрешили уйти на «удаленку», сообщал также «Коммерсантъ». В частности, сотрудник одной из школ Южного административного округа Москвы сообщал журналистам, что руководство учебного заведения категорически отказалось отпускать даже беременных педагогов – им просто посоветовали взять отпуск.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

Более пяти тысяч российских туристов не могут вернуться из ОАЭ. / Ушла из жизни звезда советского кино Инна Макарова. / «У меня коронавируса нет»: Матвиенко посоветовала сенаторам пройти тестирование «в любой поликлинике». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»