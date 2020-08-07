Российские туристы рискуют оказаться запертыми в Турции на фоне новых вспышек коронавируса

Сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление турецкого профессора о коронавирусной ситуации в стране заставит россиян отказаться от поездки в Турцию.

Профессор здравоохранения университета Анкары Ахмет Салтык предупредил, что власти Турции пытаются скрыть подлинный уровень распространения коронавирусной инфекции. Он утверждает, что официальные данные от правительства можно умножать на три, а сама страна может быть заблокирована уже в следующем месяце в связи с активным ухудшением эпидемиологической ситуации, которую уже нельзя будет скрывать и игнорировать. У туристов возникнут серьезные проблемы с возвращением домой.

Джабаров считает, что это уже не первый сигнал из Турции, который должен подтолкнуть россиян к отказу от поездки. Как отмечает сенатор, в случае заражения COVID-19 в Турции лечение обойдется очень дорого, и не факт, что оно вообще будет предоставлено – никаких гарантий для этого нет. В России же такие гарантии есть – любого заболевшего поместят в больницу и вылечат.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал о резком росте заражений COVID-19 на курортах страны. Из-за этой информации медики и политики официально рекомендуют воздержаться от посещений турецких пляжей и вообще страны. Более того, допускалась идея, что Россия пересмотрит решение об открытии авиасообщения с Турцией. Тем более, вспышки заболевания сейчас фиксируют в Анталье, Бодруме и Даламане – именно туда с 10 августа возобновятся рейсы.

В этой связи Джабаров отметил, что сам отказался от поездки даже на российское черноморское побережье из-за неоправданных рисков. И те, кто собирается в Турцию, должны эти риски умножать втрое. Официальных рекомендаций, по мнению сенатора, было уже достаточно, чтобы понять всю серьезность ситуации. Также было отмечено, что меры проверки возвращающихся из Турции необходимо усилить, но это уже вопрос к Роспотребнадзору и Минздраву.

В России ситуация стабилизировалась, число заболевших постепенно снижается. Чтобы не допустить новой волны заражений, российские компетентные органы будут готовы запретить авиаперелеты, если потребуются радикальные меры, уверен Джабаров.

«К сожалению, все же есть россияне, которые решат рискнуть здоровьем и жизнью ради отдыха. Возможно, таких будут сотни или даже тысячи. Им все же стоит несколько раз взвесить возможные опасности и трудности, с которыми рискуют столкнуться», – заключил сенатор.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.08.20

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