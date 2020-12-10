Певец Осин уверен: Шугалей продолжит научную деятельность после освобождения

Композитор и певец Ян Осин прокомментировал освобождение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана из ливийского плена. По его мнению, вызволение ученых – это знаменательное событие для всех патриотов России.

Несмотря на тяжелые испытания, которые выпали на долю сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, ученые остаются профессионалами с большой буквы, считает Осин. Именно поэтому он уверен, что Шугалей и Суэйфан продолжат социологическую деятельность.

Учитывая все пережитое россиянами, они могут поделиться своим бесценным опытом с другими. Для специалистов будет мощным стимулом рассказать о политических особенностях других стран через призму истории, произошедшей с ними. Осин выразил надежду, что мир изменится к лучшему благодаря освобождению его соотечественников.

Напомним, Шугалей и Суэйфан приехали в Ливию для проведения научного исследования в начале 2019 года. Однако в мае того же года социологов похитили. Впоследствии их пленили боевики Правительства национального согласия. Граждан РФ поместили в неофициальную тюрьму «Митига» без предъявления официальных обвинений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.12.20

«Кому вы понесете конфетки?..» Жириновский назвал плюсы дистанционного обучения школьников. / Вакцинация от Covid-19 стартует во всех регионах России до конца недели. / Путин одобрил идею создать в России суд по правам человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»