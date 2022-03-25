«Судьба Украины фактически решена»: Запад проигрывает России первый этап Третьей мировой войны

В настоящее время идет первая фаза Третьей мировой войны между Россией и коллективным Западом, который терпит поражение на Украине, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков. Тем не менее, по его оценке, планы по порабощению и расчленению России, которые были сформированы еще год назад, Запад не отменил. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», военный эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Сивков обратил внимание, что горячую фазу конфликта предваряла серьезная подготовка. «Первое обострение конфликта на Донбассе с созданием мощной группировки состоялось в марте прошлого года – за год до всех этих событий. И толчком к этому послужило событие, которое прошло малозамеченным. На Давосском форуме после выступления Клауса Швабба (немецкий экономист, основатель форума в Давосе), где была провозглашена программа построения мундиального единого мира, в котором ключевые вопросы должны быть решены к 25-му году, а сам мир должен быть построен к 30-му году. И на этом фоне выступает наш президент (Владимир Путин) и провозглашает альтернативную глобализму программу мирового строительства. Это программа многополярного мира, где государства остаются главными субъектами мировой политики, а роль транснациональных корпораций, которые по модели Клауса Швабба должны стать господами мира и управлять всем миром, уходят на второй план – являются техническими структурами, не оказывающими влияние на мировую политику. Это означало возникновение жестокого идеологического противостояния, причем – в наиболее радикальной острой форме, намного превосходящей все то, что было во времена холодной войны с Советским союзом», – пояснил Сивков.

При этом эксперт обратил внимание, что построение предложенного Шваббом однополярного мира невозможно без взятия под контроль ведущих мировых государств, в первую очередь, Китая, который с учетом особенностей менталитета и системы государственности можно поработить только ядерным шантажом. «Для этого надо было взять под контроль российский ядерный потенциал, и, объединив его с американским, можно было заставить продиктовать ядерным шантажом свою волю Китаю. Вот, собственно, поэтому главный удар шел по России. При этом надо четко понимать, что Украина выступала тараном, которая должна была осуществить вот эту всю политику. Ничего нового в этой схеме нет. В 30-е годы Гитлер был приведен к власти с единственной целью, чтобы сокрушить Советский союз и с идеологической, и с территориальной точки зрения», – подчеркнул он.

«Запад использовал Украину, скажу фигурально, в качестве кинжала, который должен был ударить в сердце нашей страны и дойти до Москвы. И логика была простая: Россия должна была проглотить разгром Донбасса, потерпеть за счет этого политическое поражение, после чего должно было состояться инициирование социального взрыва в нашей стране в результате падения авторитета власти, и затем в рамках концепции и стратегии, официально объявленной – «Троянского коня» – еще несколько лет назад, вооруженные силы Украины, подготовленные специально диверсионные группы в составе ВСУ – идеологически ориентированные, мотивированные – должны были развязать на нашей территории диверсионную войну, а потом взять под контроль те восстания, которые могли бы начаться на нашей территории, и дальше решать задачи расчленения нашей страны и взятия ее под контроль. Вот примерно такой сценарий у них планировался. А затем туда должны были войти регулярные части НАТО для оккупации нашей территории», – пояснил эксперт.

По его оценке, начав спецоперацию на Украине, Россия сломала планы Запада. «Этим объясняется та паника и то истерическое поведение, которое сегодня наблюдается в западных СМИ и вообще в западной политике. Особенно усугубляется тем, что им понятно очень четко, что у российского руководства существует однозначная решимость в случае необходимости пойти на самые крайние меры вплоть до применения стратегического ядерного оружия и всеобщей ядерной войны. И это их заставляет остановиться. Не было бы такой решимости – уже бы давно войска НАТО были бы на Украине», – подчеркнул Сивков.

«Согласно основным канонам, которые есть в военной науке, сегодня имеет место полномасштабная Третья мировая война, ее первая фаза. Масштаб экономических санкций, который сегодня Запад применяет в отношении России, значительно превосходит то, что было применено в 1939 году Великобританией и Францией в отношении гитлеровской Германии. Сегодня имеет место столкновение в гибридной войне между двумя ведущими мировыми центрами. С одной стороны, это ось Минск-Москва, с другой – это объединенный Запад. В современной войне составляющая вооруженного столкновения может быть весьма незначительной. Если говорить об информационной войне и экономической войне, то они уже давно приобрели, скажем так, ничем неограниченный характер», – считает он.

Как отметил эксперт, о начале Третьей мировой войны свидетельствует решимость противоборствующих сторон. «США и НАТО тоже открыто объявили, что целью этой войны против России является устранение президента Путина, и даже заговорили о физическом его устранении и замене действующей власти в нашей стране. Соответственно, наша страна решает альтернативную задачу недопущения этих действий и срыва этой стратегической атаки объединенного Запада на нашу страну», – сказал Сивков.

«Сегодня первый этап Третьей мировой войны мы выигрываем – пока на полях Украины. Естественно, Запад будет добиваться реванша, поэтому никаких ослаблений в будущем противостоянии не будет. Однозначно будут наращиваться санкции, но нашими контрсанкциями мы сможем их немножечко остудить. Конечно же они будут поставлять оружие (на Украину)… В настоящее время реальных инструментов предотвратить крушение украинского режима у Запада нет, он уже ввел их все в действие. Единственный способ, который он сейчас преследует, это затянуть военный конфликт и дождаться того времени, когда, как они считают, могут сработать санкции и спровоцировать в России социальный взрыв. Вот только на это и делается ставка», – подчеркнул эксперт, отметив, что «судьба Украины фактически решена».

«Что касается саммита НАТО, если говорить с точки зрения военно-политической, то надо сказать, ничего нового нет. Фактически он подтвердил, что Третья мировая война идет и будет только нарастать. Ядерный конфликт пока маловероятен, но создание группы «Тигр» говорит о том, что они к этому готовятся и понимают, что такая вероятность существует, хотя она крайне низка. Сам факт того, что заявляется о том, что надо не допустить распада НАТО, говорит о том, что внутри НАТО имеется очень глубокий и серьезный раскол», – заключил Сивков.

Москва, Мария Соколова

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