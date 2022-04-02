Молебны вместо военного дела: как в России формировали современное «казачество»

Представители казачества не спешат пополнить собой ряды добровольцев спецоперации по защите Донбасса, предпочитая тренироваться в составе парадных расчетов, готовясь к празднованию 9 Мая, записывать видеообращения, собирать денежную и вещественную помощь мирному населению Украины, ДНР и ЛНР. Подобное удивляет знакомых с историей казачества людей, но напрасно, если припомнить, как и кто именно «упорядочивал» движение десять лет назад, заложив туда «пацифизм» и исполнительность.

После начала спецоперации 24 февраля депутат Госдумы от Ростовской области, казачий генерал Виктор Водолацкий заявлял о том, что казаки Войска Донского принимают участие в спецоперации как части народной милиции ЛНР с 2014 года.

Но призыва казакам отправиться в зону боевых действий сейчас от командиров и атаманов не поступало. Некоторые отправились сами, занимаются снабжением, привозя гуманитарный груз жителям республик в отдаленных районах, и эти люди заслуживают всеобщего уважения.

Однако в большинстве своем казаки всех округов ограничивают участие в спецоперации сбором гуманитарной помощи на местах и распределением ее среди локаций проживания беженцев. Атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко на днях поблагодарил казаков за поддержку российской армии патриотическими акциями, но тоже не призывал имеющих боевой опыт собратьев присоединиться к защитникам Донбасса от украинской агрессии и помочь армии РФ добиться поставленных целей на Украине.

Где-же, где же едут наши казаки?

Это побудило общественников задать резонный вопрос: где же оно, доблестное казачество, сейчас, когда стране нужна помощь хорошо физически подготовленных людей, которых среди казаков достаточно много? Тем более, что устав предполагает призыв казаков на военную службу в особые подразделения, с традиционными казачьими наименованиями.

Автор TG-канала «Записки авантюриста» Игорь Мангушев, изначально спросивший, где же сейчас «обласканные Минобороны и увешанные иконостасом» казаки, опубликовал письмо подписчика, свидетельствующее, что представители казачьих сообществ заняты «потешными и милыми» активностями – например, украшением двери символами спецоперации в обрамлении ромашек.

Изначально казачество выполняло функции пограничной стражи, и представляло собой общество лично свободных людей с особым укладом, православного вероисповедания, с XVI столетия защищавших южные границы России от неприятеля, а с XVIII века – участвовавших во всех походах за интересы Российской Империи и охранявших высокопоставленных особ в столице. Русско-турецкие войны, Семилетняя война, Заграничный поход русской армии 1813-1814 года, балканский и туркестанские походы генерала Скобелева, Первая мировая – не было кампании, где казачьи подразделения не отличились бы.

После Гражданской войны казаков, многие из которых сражались в Белом движении, лишили всех атрибутов сословия и статуса, и казалось, казачество растворилось, исчезнув как явление. Но в начале Великой Отечественной войны за короткий срок именно из жителей казачьих станиц сформировали 17 конных дивизий, укомплектовав ими Кавказский фронт, в 1945 казаки в своих знаменитых «кубанках» входили в Берлин, став героями одной из популярнейших песен тех времен, а на первом параде Победы терцы и кубанцы стояли в собственной форме.

Фотограф – Марк Редькин

Сейчас казачество официально поддерживается государством, и представители движения, имеющие и собственную форму, и знаки различия, и награды, и систему званий, постоянно говорят, что видят себя потомками и наследниками именно тех казаков, что когда-то научили говорить по-русски Париж и Берлин.

Но формировать собственные отряды добровольцев-комбатантов, выступающих на стороне России в денацификации и демилитаризации Украины, почему-то не торопятся, несмотря на возможность отправиться добровольцем для всех, прошедших срочную службу и признанных годными по возрасту и состоянию здоровья. Гуманитарная помощь, патриотические акции, молебны – все, кроме реального военного дела, заложившего когда-то основу идентификации казаков как представителей русского общества.

Казак-пацифист в Смольном

Многие связанные с казачеством через семейную историю полагают, что современным казакам намеренно создали имидж людей, которые любят блестящие награды, но не умеют и не хотят уметь ничего, кроме как носить экстравагантную форму, в лучшем случае – еще и красиво работать шашкой пешим и в седле.

Казаки и их представители призывают не думать о «ряженых» как о «настоящих», однако сами зачастую говорят то, что весьма удивило бы легендарных атаманов Михаила Татаринова и Матвея Платова. К примеру, оказывается, современный казак «в руки оружие не берет».

«Ну, я хочу сказать, что казаки, в общем, не берут в руки оружие. У нас в руки берут оружие только те, кто призван на военную службу. У казаков существует разрешение на ношение холодного оружия, если он идет в утвержденной форме просто-напросто. А браться за оружие и с кем-то воевать – для этого у нас есть Министерство обороны, есть у нас армия. И казаков призывают в армию».

Это слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова из интервью 2010 года. В то время он занимал пост заместителя руководителя администрации президента РФ, председателя совета при президенте РФ по делам казачества.

По данным журналистов BBC, заниматься казаками в 2009 году, когда было создано управление, никто особенно не хотел, но Беглов взялся за эту задачу и движение упорядочилось, появились чины, форма, погоны и удостоверения. Некоторые стали участвовать в патрулировании улиц и работе на массовых мероприятиях, получая за это зарплату из местных бюджетов.

По словам представителей казачества, до прихода Беглова в президентский совет работа с казаками никогда не была такой «масштабной и системной». При нем появилась первая в России Казачья партия, которая, впрочем, не проявила себя активно.

Беглов много говорил о значении православной веры в жизни казаков, традициях и славной истории казачества, подчеркивая, что в армии на общих основаниях выходцы из казачьих станиц служат обычно хорошо, так как быть плохим солдатом попросту стыдно, но основы образа современного казака, по мнению Беглова – православная вера, хорошая физподготовка, любовь к русской культуре и истории, и следование высоким нравственным идеалам.

Но тогда, в 2010 году, мир жил гораздо спокойнее. В 2014 году после киевского «Майдана» все сильно изменилось, и многие казаки тогда оказались в Донбассе добровольцами, не дожидаясь санкции главы совета, и теперь именно о них говорят представители казачества в Госдуме. Тем не менее, преемники и бывшие соратники Беглова не спешат напомнить другим казакам, что их предки за почти 500 лет оставили в истории след не как любители наград, песен и молебнов, а именно как люди, готовые оставить мирную жизнь и взять в руки оружие по первому зову Отечества.

Помнящие Беглова по временам курирования совета по делам казачества называли его «настоящим». Атаман Николай Долуда, к примеру, рассказывал, что тот никогда не начинал заседания совета без молебна или литургии.

«Где бы ни проводилось заседание, мы сначала идем в церковь и только после этого возвращаемся в зал для проведения заседания», – вспоминал Долуда вскоре после назначения Беглова на должность и.о. губернатора Петербурга.

Интересно, что основной характеристикой «настоящего казака» атаман, хвалящий Беглова, называет воцерковленность. Об этой особенности губернатора Петербурга говорят многие, однако многие говорят и о его нерешительности, неумении стоять за интересы города и лояльности центру без попыток «сыграть» самостоятельно даже там, где это необходимо. Возможно, будучи «главным по казакам» Александр Беглов и приучил их к такой «неспешности» в силу характера, когда активно помогал превращать казачье движение из наследников лучших воинов России в сообщество «по интересам», увлеченных своего рода ролевой игрой.

Москва, Екатерина Попова

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