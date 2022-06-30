Подвёл генетический профиль: задержаны воры, укравшие иконы из храма в Раменском

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области задержали четверых мужчин, подозреваемых в краже икон из Троицкого храма в городе Раменском. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ночное время двое злоумышленников по строительным лесам забрались на колокольню, а затем по веревке спустились внутрь. Похитив образа, они открыли изнутри входную дверь и скрылись.

В ходе исследования веревки, изъятой на месте преступления, экспертом ЭКЦ подмосковного главка МВД был выделен генетический профиль предполагаемого преступника. При его сверке с массивом Федеральной базы данных генетической информации установлено совпадение с данными неоднократно судимого местного жителя.

«Незамедлительно полицейские прибыли по адресу проживания подозреваемого и задержали его. Вскоре были задержаны трое его сообщников. Похищенные иконы Спасителя Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и преподобного Сергия Радонежского обнаружены в доме одного из фигурантов. Мероприятия проводились при участии Росгвардии», – рассказала официальный представитель МВД.

Следователем Следственного управления МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается. В ближайшее время святыни будут возвращены верующим, добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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