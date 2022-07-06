«Лечить мусорную опухоль примочками»: Госдума разрешила регионам нанимать операторов ТКО без конкурса

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект об обращении с отходами (ТКО), который разрешает регионам заключать соглашения с местными операторами без проведения конкурсных процедур. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции не поддержала документ, обратив внимание на коррупционные риски, а также необходимость пересмотра непродуманной «мусорной» реформы.

В частности, в ходе обсуждения депутат от КПРФ Олег Михайлов подчеркнул, что после нововведения полномочия оператора по обращению ТКО может получить лицо, «аффилированное с региональной властью», что создает коррупционные риски. «Регионы возмещают региональным операторам выпадающие доходы, связанные с госрегулированием цен и тарифов для обеспечения доступности коммунальных услуг… Где гарантия, что эти средства пойдут на исполнение полномочий, а не будут просто присвоены? Принимая этот законопроект, Госдума соглашается с тем, что сотни миллионов, а по всей стране миллиарды рублей могут потенциально быть присвоены аффилированными с региональными властями лицами. При этом никто не даст гарантии, что услуги будут выполнены качественно», – пояснил он.

«По данным Росприроднадзора, на момент формирования нацпроекта «Экология» на территории субъектов РФ насчитывалось более 8 тысяч свалок, в том числе 916 свалок на территории городских округов. Понятно, что при таких темпах реализации «мусорной» реформы, цели рекультивации этих свалок и полигонов не будут достигнуты. Совершенно очевидно, что тот подход, который предусмотрен законопроектом, не приведет к решению этих проблем. А колоссальные финансовые ресурсы могут уйти в карманы недобросовестным исполнителям. Фракция КПРФ данный законопроект не поддержит», – заявил Михайлов.

Депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов со своей стороны отметил, что его фракция «традиционно голосует против поспешной, непродуманной «мусорной» реформы». «Мы наблюдаем попытку как-то лечить вот эту нарастающую мусорную опухоль примочками. Все последствия, к сожалению, еще впереди. И одна из причин в том, что мы не провели с вами… широкие обсуждения, парламентские слушания по этой важнейшей, очень острой проблеме сегодняшней России, и послушали предложение правительства. Вот сейчас в очередной раз идем на поводу у правительства и без конкурса, без тендера будем менять операторов», – констатировал он.

«Здесь нужно не операторов менять, как девочек в одном похабном анекдоте. Здесь нужно систему менять напрочь. Мусорную телегу поставили впереди лошади. Где обеспечение раздельного сбора? Почему 80% мусора сегодня мы должны либо сжигать, либо закапывать? Нужно сначала обеспечить вот этот самый раздельный сбор не волонтерами, не общественными убеждениями, а законами. Закон такой, Вячеслав Викторович [Володин], лежит, полгода заключение от правительства не могу получить – о том, чтобы возвратную тару, как это делалось в Советском союзе, как сегодня это делается во многих странах мира, в обязательном порядке принимали пластиковую, стеклянную, алюминиевую тару за деньги крупные торговые сети. Вот эти вопросы почему не решаем? Почему возим воздух?» – заявил «эсер».

«Надо проводить такие широкие общественные слушания по «мусорной» реформе в обязательном порядке, если не хотим потом проводить широкие парламентские расследования. А очень бы хотелось знать, кто несет персональную ответственность за «мусорную» реформу. Просто говорить, что это министр экологии – один министр уходит, другой приходит, говорит: все, я теперь в домике, в том числе здесь, в Госдуме, с меня взятки гладки. Нет, коллеги, в каждом регионе сейчас нужно называть фамилии этих ответственных. В нашем любимом Петербурге на 30% вот только что увеличили тарифы «мусорные». Кто будет отвечать?» – подчеркнул Нилов.

Комментируя выступления депутатов, спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что в сентябре состоятся парламентские слушания по «мусорной реформе», отметив при этом высокий профессионализм работающих по этой теме депутатов. «Что касается вашего кивка в сторону Дмитрия Николаевича Кобылкина (глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды), я с вами не соглашусь. Я его знаю, как человека порядочного и ответственного. И он пришел на должность министра как лучший руководитель региона РФ, занимающий эту должность более 10 лет. Давайте мы все-таки уважительно относиться к тем людям, которые всю свою жизнь отдали служению стране», – отметил он.

«А вот какой будет реформа, как будут убирать мусор зависит от всех депутатов Госдумы. На сентябрь поставили по инициативе фракции «Единая Россия» парламентские слушания по вопросам «мусорной реформы». Приедут представители регионов, ответственные придут за это направление… В октябре придет в том числе по этому вопросу ответственный человек в правительстве, главный человек, зампредседателя правительства Абрамченко Виктория Валерьевна, с которой договорились, что она в том числе, с собой пригласит и министра, и руководителя корпорации, и ФАС, и мы будем обсуждать тоже этот вопрос», – заключил Володин.

После продолжительно обсуждения закон по поддержке отрасли обращения с ТКО был принят в третьем окончательно чтении. Его поддержали 317 депутатов, 28 – высказались против. Документ, в частности, наделяет регионы правом заключать соглашения с региональными операторами по обращению с ТКО без проведения конкурсных процедур, если отбор не состоялся или деятельность предыдущего оператора была прекращена досрочно.

Москва, Мария Соколова

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