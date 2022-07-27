Оренбургские казаки планируют усилить собственную военную подготовку

Оренбургское казачье войско планирует увеличить интенсивность боевой подготовки казаков в хуторах, станицах, юртах и отделах, о чем стало известно по итогам очередного Совета атаманов.

Казаки должны постоянно поддерживать свою физическую форму и заниматься совершенствованием военных навыков для того, чтобы быть готовыми к защите Родины, отметил войсковой атаман Владимир Романов.

Однако на этом фоне возникает справедливый вопрос: зачем казаки постоянно осуществляют боевую подготовку, если не собираются ее применять? В специальной военной операции по защите населения Донбасса участвует лишь малая часть российского казачества, хотя именно там для казаков открылась возможность оправдать собственный статус воинов.

В связи с этим целесообразность всяческих военных сборов, тренировок, или вовсе существование современного казачества в текущем виде ставится под сомнение. Ведь их помощь действительно нужна населению Донбасса, против которого киевский режим развязал настоящую войну. Именно там, на линии фронта и в тылу, присутствие воинского сословия было бы как никогда уместным и полезным.

Оренбург, Екатерина Попова

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