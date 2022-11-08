Набиуллина рассказала, когда в России снизится ключевая ставка и подешевеют кредиты

Нынешний уровень ключевой ставки Банка России в 7,5% отражает текущий баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня в Госдуме, представляя основные направления кредитно-денежной политики на ближайшие три года. По ее словам, снижение ключевой ставки возможно ориентировочно в 2025 году.

Набиуллина обратила внимание, что доступность кредита и ставка по нему «не столько зависит от ключевой ставки, сколько от инфляции». «Кредитно-денежная политика направлена на то, чтобы снизить инфляцию, потому что банк, даже если бы ключевая ставка была искусственно низкой, но он видит, что его средства, которые вкладывает банк в кредит, не покрывают инфляцию, то он кредитовать такое предприятие не будет. Все равно ставка кредитная будет ориентироваться скорее на инфляцию. Поэтому для нас очень важно, чтобы нашей кредитно-денежной политикой снижать именно инфляцию до приемлемых уровней», – отметила она.

Глава ЦБ сообщила, что к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% Центробанк планирует вернуться в 2025 году. «Мы сознательно не стремимся снизить инфляцию к цели быстрее: структурная перестройка экономики требует изменения относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. И этот процесс будет проходить менее болезненно, если общий уровень цен временно будет расти чуть быстрее, чем в нормальных обстоятельствах», – уверена Набиуллина.

Набиуллина пояснила, что структурная трансформация экономики займет не один год, и этот процесс может осложнить глобальный кризис. «За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий. Это для нас не повод просто ждать, как будут развиваться события, как говорят, ждать у моря погоды. Но, напротив, мы должны, как только можем, создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики», – отметила она

Глава ЦБ пояснила, что банки не могут и не должны быть основным источником долгосрочного финансирования, так как рост, который обеспечивает исключительно увеличение долговой нагрузки предприятий, – «это путь к кредитному кризису».

Набиуллина полагает, перераспределение неравномерно накопленных средств компаний должно идти через «те же фонды инвестиционные, которые компании с накоплениями могут вкладывать». «Поэтому мы так много говорим о рынке капитала, потому что нам этого инструмента перераспределения накоплений из тех секторов, где они образуются, в те сектора, где эти накопления нужны для развития, это очень важно», – уточнила она.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что в текущих условиях более эффективен плавающий курс рубля, а его искусственное ослабление приведет к валютизации экономики. «ЦБ своими валютными интервенциями, просто покупая и продавая валюту, может влиять на номинальный курс, но не на реальный. А для экономики важен именно реальный обменный курс, который учитывает инфляцию в других странах и так далее. Даже если номинальный курс может быть стабилен, а реальный курс может меняться. Поэтому управление номинальным курсом ничего для экономики с точки зрения конкурентоспособности экономики не дает», – сказала Набиуллина.

Москва, Мария Соколова

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